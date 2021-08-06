«Мы не пытаемся делать вид, что ***** в Украине не происходит»: Илья Куснирович — о статье The Blueprint про ПЭУ
«Мы не пытаемся делать вид, что ***** в Украине не происходит»: Илья Куснирович — о статье The Blueprint про ПЭУ
7 апреля 2021
Esthetic Joys устроит круиз по Волге. Его участников ждут экскурсии по городам, концерты, лекции и кинопоказы
2 марта 2021
Пюрешка, викторина и дискотека — Esthetic Joys превратит бар «Стрелка» в летний лагерь для взрослых
Новогодний бал ВЭУ пройдет в отеле «Метрополь». Его оформят в стиле фильма «Один дома»
В программе — камерный концерт и многолюдная вечеринка.
Дождевики от Bosco Fresh Fest из переработанного пластика
Дизайн разработан творческим объединением Esthetic Joys
На открытии серии вечеринок в «Доме культур» выступят резиденты Esthetic Joys
На первое мероприятие всех гостей приглашают бесплатно
Esthetic Joys проведет вечер эстетических удовольствий в Доме Союзов
Организаторы обещают привезти модных музыкантов, имена которых пока не раскрывают
В Москве пройдет фестиваль-маркет вина Big Wine Day
По словам организаторов, на все напитки будут действовать специальные цены
На ВДНХ открывается бургерная «Фантазёры»
Бургеры в заведении готовят по рецепту 1939 года