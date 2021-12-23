Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ

Главный бал столичных модников вернулся — в этом году ВЭУ (то есть «Вечер эстетических удовольствий») пройдет в ЗИЛе в субботу 25 декабря. Вечеринка называется «Сказка о потерянном времени» и посвящена фантастическим произведениям братьев Стругацких — вернее, повести «Понедельник начинается в субботу», в которой главный герой, советский программист, оказывается в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. ВЭУ — это бал, а на бал принято наряжаться.

В этом году дресс-код балансирует на грани древнерусских сказок и эстетики советского НИИ — мы попробовали собрать несколько вариантов костюмов, которые точно произведут впечатление.