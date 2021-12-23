Жемчужные бусы и живая щука: Как одеться на ВЭУ Вы Морозко или бард?
Главный бал столичных модников вернулся — в этом году ВЭУ (то есть «Вечер эстетических удовольствий») пройдет в ЗИЛе в субботу 25 декабря. Вечеринка называется «Сказка о потерянном времени» и посвящена фантастическим произведениям братьев Стругацких — вернее, повести «Понедельник начинается в субботу», в которой главный герой, советский программист, оказывается в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства. ВЭУ — это бал, а на бал принято наряжаться.
В этом году дресс-код балансирует на грани древнерусских сказок и эстетики советского НИИ — мы попробовали собрать несколько вариантов костюмов, которые точно произведут впечатление.
ВЭУ 2022
Когда
20:00
Где
ЗИЛ
Сколько
от 3 500 рублей
Емеля
Простой и недорогой, зато весьма шокирующий наряд — костюм Емели из сказки «По щучьему велению». Купите рубашку без воротника, прозрачное ведро или рыболовный садок, а главное — щуку, желательно живую (если вы настроены на эпатаж и готовы на следующий день разбираться с готовкой свежей рыбы), но можно и игрушечную (что гораздо человечнее).
Младший научный сотрудник
Наименее трудозатратный вариант для тех, кто купил билет в последний момент, — наденьте лабораторный халат, и всё — вы младший научный сотрудник. Очки и портфель лишними тоже не будут, как и слегка растерянный, взъерошенный вид.
Морозко
Ну или просто «сарафанный наряд» — кто уж там будет разбирать, из какой именно сказки вы появились. При желании можно нарумянить щеки — впрочем, с такой погодой румяна можно и не покупать.
Бард
Еще один вариант костюма, который предлагают «Эстетики». Заделаться бардом без инструмента довольно сложно, поэтому либо тащите с собой гитару, либо раскошеливайтесь на гусли. Детские, кстати, совсем недорогие — или можно поискать на «Авито».
Директор НИИ
Строгая юбка, жемчужные бусы, застегнутая до ворота блузка и суровый взгляд из-под мощной оправы очков — если вы выглядите так, то, вероятно, вы директор НИИ. И конечно, пришли сюда, чтобы встретить любовь.
Двое из ларца
Специфический вариант, для которого важно найти не сам наряд, а человека, который согласится с вами его разделить — вам просто нужно одинаково одеться, и все — вы двое из ларца. Если одинаковой одежды нет — купите по красной рубашке. И наденьте строгую юбку. Да, даже если вы мужчина.