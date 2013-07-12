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На что живут ивент-менеджеры
Личный счёт
На что живут ивент-менеджерыРабота без выходных, согласования с клиентами и «проходки» на фестивали
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На что живут ивент-менеджеры
Личный счёт

На что живут ивент-менеджеры Работа без выходных, согласования с клиентами и «проходки» на фестивали

Новости

На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»

Там можно проводить события любого формата

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Новости

На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река» Там можно проводить события любого формата

Новости

Агентство Departáment запускает курс об event-индустрии

В программу обучения войдут все составляющие процесса создания мероприятия

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Новости

Агентство Departáment запускает курс об event-индустрии В программу обучения войдут все составляющие процесса создания мероприятия

Новости

Мессенджер Google, обвал стоимости Foursquare и агрегатор такси-сервисов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Мессенджер Google, обвал стоимости Foursquare и агрегатор такси-сервисов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Каталог коворкингов «Третье место» переформатировали в сервис, подбирающий площадки для мероприятий

Он окажется полезен тем, что пытается найти подходящую площадку для проведения деловых переговоров, тренингов или корпоративов

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Новости

Каталог коворкингов «Третье место» переформатировали в сервис, подбирающий площадки для мероприятий Он окажется полезен тем, что пытается найти подходящую площадку для проведения деловых переговоров, тренингов или корпоративов

Новости

В украинский онлайн-конструктор мобильных приложений Attendify вложили $200 000

Его основными клиентами являются организаторы выставок, конференций и других мероприятий

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Новости

В украинский онлайн-конструктор мобильных приложений Attendify вложили $200 000 Его основными клиентами являются организаторы выставок, конференций и других мероприятий