На что живут ивент-менеджеры Работа без выходных, согласования с клиентами и «проходки» на фестивали
На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река»
Там можно проводить события любого формата
На набережной Москвы-реки появилась ивент-площадка — дебаркадер «Река. Река» Там можно проводить события любого формата
Агентство Departáment запускает курс об event-индустрии
В программу обучения войдут все составляющие процесса создания мероприятия
Агентство Departáment запускает курс об event-индустрии В программу обучения войдут все составляющие процесса создания мероприятия
Мессенджер Google, обвал стоимости Foursquare и агрегатор такси-сервисов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Мессенджер Google, обвал стоимости Foursquare и агрегатор такси-сервисов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Каталог коворкингов «Третье место» переформатировали в сервис, подбирающий площадки для мероприятий
Он окажется полезен тем, что пытается найти подходящую площадку для проведения деловых переговоров, тренингов или корпоративов
Каталог коворкингов «Третье место» переформатировали в сервис, подбирающий площадки для мероприятий Он окажется полезен тем, что пытается найти подходящую площадку для проведения деловых переговоров, тренингов или корпоративов
В украинский онлайн-конструктор мобильных приложений Attendify вложили $200 000
Его основными клиентами являются организаторы выставок, конференций и других мероприятий