Бесплатный оператор «Атлас» оказался программой накопления бонусов для мобильного
Основатель проекта обещает, что всё-таки запустит MVNO
Бесплатный оператор «Атлас» оказался программой накопления бонусов для мобильного Основатель проекта обещает, что всё-таки запустит MVNO
В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас»
О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев
В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас» О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы Основатель фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
Почему русский интернет такой злой? Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину
Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долины Евгений Гордеев из Russian Ventures рассказывает, как превратить горячую точку в высокотехнологичный кластер, где совместное творчество уничтожит межнациональные раздоры.
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля Hopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook Благодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures) H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso
Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону
Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБК Сейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Russian Ventures и AIData запустили сервис для онлайн-рекламы Loger
Он позволит таргетировать рекламу