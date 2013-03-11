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Новости

Бесплатный оператор «Атлас» оказался программой накопления бонусов для мобильного

Основатель проекта обещает, что всё-таки запустит MVNO

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Новости

Бесплатный оператор «Атлас» оказался программой накопления бонусов для мобильного Основатель проекта обещает, что всё-таки запустит MVNO

Новости

В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас»

О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев

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Новости

В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас» О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев

Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы
Интервью
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для МосквыОснователь фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
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Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы
Интервью

Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы Основатель фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России

Почему русский интернет такой злой?
Ситуация
Почему русский интернет такой злой?Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан
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Почему русский интернет такой злой?
Ситуация

Почему русский интернет такой злой? Говорят, что русские в интернете ведут себя грубо, превращают дискуссии в склоки, и порадоваться чужим успехам просто не в состоянии. The Village узнал, насколько стереотип оправдан

Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компанийГлава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
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Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний
Менеджмент

Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.

Новости

Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину

Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий

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Новости

Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий

Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долины
Будущее
Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долиныЕвгений Гордеев из Russian Ventures рассказывает, как превратить горячую точку в высокотехнологичный кластер, где совместное творчество уничтожит межнациональные раздоры.
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Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долины
Будущее

Перезагрузка Крыма: Почему мятежный полуостров — лучшее место для русскоязычной Силиконовой долины Евгений Гордеев из Russian Ventures рассказывает, как превратить горячую точку в высокотехнологичный кластер, где совместное творчество уничтожит межнациональные раздоры.

Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля
Менеджмент
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубляHopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
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Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля
Менеджмент

Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля Hopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.

Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетяхИзвестный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
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Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях
Hopes & Fears

Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.

Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook
Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в FacebookБлагодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
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Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook
Облако знаний

Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook Благодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.

Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)
Как это работает
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
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Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)
Как это работает

Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures) H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.

Новости

Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso

Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону

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Новости

Алексей Навальный отказался от использования кнопок Pluso Поводом для этого послужило обращение шеф-редактора TJournal Султана Сулейманова, поделившегося с оппозиционером информацией о том, что сервис продаёт данные о пользователях на сторону

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Истории
Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями СетиКомпания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?
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Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети
Истории

Это интернет, детка: Кто зарабатывает на слежке за пользователями Сети Компания Phorm занималась перехватом и анализом данных пользователей, но ушла из США из-за проблем с законами. Её российский аналог iMarker процветает. Что происходит на рынке личной информации?

Провал дня
Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБКСейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru
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Провал дня

Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБК Сейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru

Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
0
Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Худшая реклама на Facebook, поездки в мир Game of Thrones и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые кассовые материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Новости

Russian Ventures и AIData запустили сервис для онлайн-рекламы Loger

Он позволит таргетировать рекламу

0
Новости

Russian Ventures и AIData запустили сервис для онлайн-рекламы Loger Он позволит таргетировать рекламу

Евгений Гордеев о 5 причинах отказать инвестору
Менеджмент
Евгений Гордеев о 5 причинах отказать инвесторуУправляющий директор фонда Russian Ventures написал для H&F колонку о том, когда в ответ на предложение инвестировать в вашу компанию нужно просто встать и уйти.
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Евгений Гордеев о 5 причинах отказать инвестору
Менеджмент

Евгений Гордеев о 5 причинах отказать инвестору Управляющий директор фонда Russian Ventures написал для H&F колонку о том, когда в ответ на предложение инвестировать в вашу компанию нужно просто встать и уйти.