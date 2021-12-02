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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Еврейский музей и центр толерантности будет устраивать концерты по субботним вечерам
2 декабря 2021

Еврейский музей и центр толерантности будет устраивать концерты по субботним вечерам

В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки
9 сентября 2021

В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки

Концерты и лекция о Хармсе: В Еврейском музее пройдет фестиваль «малых произведений»
8 июля 2021

Концерты и лекция о Хармсе: В Еврейском музее пройдет фестиваль «малых произведений»

«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда
19 мая 2021

«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда

Синти-поп, перформанс и национальная кухня — Еврейский музей представил программу «Ночи музеев»
29 апреля 2021

Синти-поп, перформанс и национальная кухня — Еврейский музей представил программу «Ночи музеев»

В Еврейском музее и центре толерантности 27 мая откроется выставка «„Маленькое“ искусство»
25 апреля 2021

В Еврейском музее и центре толерантности 27 мая откроется выставка «„Маленькое“ искусство»

Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным
22 января 2021

Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея
Карта дня
18 августа 2020

Онлайн-гид по авангардной архитектуре от Еврейского музея

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

В музее считают инцидент провокацией

Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре

Еврейский музей открыл представительство на Arzamas

Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю
Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю А также вечеринка «Жизнь после женения» — в понедельник!
Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю

Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю
А также вечеринка «Жизнь после женения» — в понедельник!

Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки

Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня

Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки

В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных

Авторы предлагают посетителям посмотреть на мир глазами бездомного человека

В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных

В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов

26 марта пройдет паблик-ток с фотографом

В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов

В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов

Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения

В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов

Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год

Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг

Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год

На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ

Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде

На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ

В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме

Также на мероприятии состоится показ трех короткометражных фильмов

В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме

Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства

Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю

Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства

Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях

Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие

Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга

Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга
Как красиво провести этот уик-энд

В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр

Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы

В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах

Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца

В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах

Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров

Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров
В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года

В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого

В Еврейском музее построят подземный этаж

По проекту, там появятся дополнительные пространства для кинотеатра, лекториев и конференц-зала

В Еврейском музее построят подземный этаж

Кинопроект «8» запустил детский курс о кино

Детей познакомят с теорией кинематографа и научат снимать мини-фильмы

Кинопроект «8» запустил детский курс о кино

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа

На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры

На ВДНХ стартует летняя образовательная программа

В день открытия пройдут мастер-класс по созданию собственного комикса и лекция гештальт-терапевта

На ВДНХ стартует летняя образовательная программа

В Еврейском музее открылась детская киношкола «8»

Первое занятие кружка состоится 6 апреля

В Еврейском музее открылась детская киношкола «8»

15 самых важных московских выставок весны
15 самых важных московских выставок весны Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
15 самых важных московских выставок весны

15 самых важных московских выставок весны
Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы

Еврейский музей объявил специальную программу к своему дню рождения

13 ноября здесь пройдут лекции, воркшопы и экскурсии

Еврейский музей объявил специальную программу к своему дню рождения

Чем занять ребенка осенью
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
Чем занять ребенка осенью

Чем занять ребенка осенью
Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов

В Москве пройдет цикл открытых лекций по истории русского авангарда

Занятия состоятся в период с 28 сентября по 19 октября

В Москве пройдет цикл открытых лекций по истории русского авангарда

На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры

Мероприятие проводится вместе с Еврейским музеем и центром толерантности в рамках летней программы

На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры

10 летних детских лагерей в Москве
10 летних детских лагерей в Москве The Village выбрал самые интересные развивающие городские программы для детей разных возрастов
10 летних детских лагерей в Москве

10 летних детских лагерей в Москве
The Village выбрал самые интересные развивающие городские программы для детей разных возрастов

В Москве пройдёт Еврейский кинофестиваль

Фестиваль будет работать в кинотеатре «Октябрь», кинозале ГУМа, ЦДК и Еврейском музее и центре толерантности

В Москве пройдёт Еврейский кинофестиваль