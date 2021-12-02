В Еврейском музее и центре толерантности состоится фестиваль современной израильской музыки
«Ламбада-маркет» 30 мая впервые пройдет на территории Еврейского музея. В этот день там откроется летняя веранда
Синти-поп, перформанс и национальная кухня — Еврейский музей представил программу «Ночи музеев»
В Еврейском музее и центре толерантности 27 мая откроется выставка «„Маленькое“ искусство»
Еврейский музей откроется 24 января. Вход на основную экспозицию в этот день будет бесплатным
Директор Еврейского музея — о размещении дискриминирующей вакансии
В музее считают инцидент провокацией
Еврейский музей открыл представительство на Arzamas
Медиа посвящено евреям, иудаизму и культуре
Ханука, ярмарка винила, фильм «Нотр-Дам» и другие планы на неделю А также вечеринка «Жизнь после женения» — в понедельник!
Еврейский музей организует первый фестиваль современной израильской музыки
Пять коллективов из Тель-Авива приедут в Москву 30 июня
В Еврейском музее открылась выставка «Инстадрама» о бездомных
Авторы предлагают посетителям посмотреть на мир глазами бездомного человека
В Еврейском музее покажут фотографии из детских хосписов
26 марта пройдет паблик-ток с фотографом
В Еврейском музее пройдет фестиваль социальных и VR-проектов
Гости смогут на себе почувствовать, как живут в городе люди с ограничениями зрения
Анна Франк и русский авангард: Еврейский музей представил программу на 2019 год
Посетители музея увидят работы Марины Абрамович и Анри Матисса, а также тексты Сьюзан Зонтаг
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ
Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
В Центре толерантности пройдет дискуссия о детском национализме
Также на мероприятии состоится показ трех короткометражных фильмов
Какой станет территория Еврейского музея после благоустройства
Возле центра установят спортивную площадку, а воздушные провода уберут под землю
Возле Еврейского музея откроют памятник героям сопротивления в концлагерях
Поучаствовать в разработке композиции могут все желающие
Концерт психоделического рока, джаз и премьера нового фильма Содерберга Как красиво провести этот уик-энд
В Еврейском музее презентуют первый в России VR-кинотеатр
Путешествие в космос и многоконфессиональная история Москвы
В Еврейском музее и Центре толерантности открылась детская выставка о мигрантах
Посетить интерактивную экспозицию можно до конца месяца
Малевич — Лисицкий: Как смотреть выставки художников-революционеров В Москве почти одновременно открылись масштабные ретроспективы знаковых авангардистов
В Третьяковке и Еврейском музее выставят работы художника-авангардиста Эль Лисицкого
Выставка пройдет с ноября по февраль 2018 года
В Еврейском музее построят подземный этаж
По проекту, там появятся дополнительные пространства для кинотеатра, лекториев и конференц-зала
Кинопроект «8» запустил детский курс о кино
Детей познакомят с теорией кинематографа и научат снимать мини-фильмы
На ВДНХ пройдет фестиваль еврейской культуры
Гостям покажут еврейское кино, накормят и расскажут о культуре народа
На ВДНХ стартует летняя образовательная программа
В день открытия пройдут мастер-класс по созданию собственного комикса и лекция гештальт-терапевта
15 самых важных московских выставок весны
Метафизическая живопись Джорджо де Кирико, персональная выставка Дэмиена Хёрста, Триеннале от «Гаража» и послевоенное искусство Европы
Еврейский музей объявил специальную программу к своему дню рождения
13 ноября здесь пройдут лекции, воркшопы и экскурсии
Чем занять ребенка осенью Интересные курсы, мастер-классы и занятия для детей разных возрастов
В Москве пройдет цикл открытых лекций по истории русского авангарда
Занятия состоятся в период с 28 сентября по 19 октября
На ВДНХ пройдёт день еврейской культуры
Мероприятие проводится вместе с Еврейским музеем и центром толерантности в рамках летней программы
10 летних детских лагерей в Москве The Village выбрал самые интересные развивающие городские программы для детей разных возрастов
В Москве пройдёт Еврейский кинофестиваль
Фестиваль будет работать в кинотеатре «Октябрь», кинозале ГУМа, ЦДК и Еврейском музее и центре толерантности