Сколько россиян становились жертвами преступлений
И каким преступлениям они чаще всего подвергаются
Европейскому университету вернули образовательную лицензию
Соответствующий приказ опубликовал Рособрнадзор
Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором
По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа
В диссертации проверявшего «Шанинку» эксперта обнаружили плагиат
Некорректные заимствования выявили в трети страниц работы Светланы Никоновой
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Олег Хархордин покинул пост ректора Европейского университета
Он возглавлял вуз с 2009 года. Исполнять обязанности ректора будет Николай Вахтин
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
Рособрнадзор уличили в предвзятости к частным вузам
Их проверяют чаще и наказывают жестче, чем бюджетные учреждения
Рано радовались: Как продолжают атаковать Европейский университет Теперь власти Петербурга хотят выселить вуз из особняка Кушелева-Безбородко
Европейский университет в Петербурге возобновит занятия 16 декабря
Об этом говорится на сайте вуза
Суд приостановил распоряжение Рособрнадзора о заморозке лицензии ЕУСПб
Это решение было принято Арбитражным судом Москвы
Европейский университет в Петербурге — о приостановке лицензии
Руководство вуза намерено урегулировать сложившуюся ситуацию
Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета в Петербурге
Ранее вузу запретили принимать абитуриентов