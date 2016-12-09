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Новости

Сколько россиян становились жертвами преступлений

И каким преступлениям они чаще всего подвергаются

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Новости

Сколько россиян становились жертвами преступлений И каким преступлениям они чаще всего подвергаются

Новости

Европейскому университету вернули образовательную лицензию

Соответствующий приказ опубликовал Рособрнадзор

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Новости

Европейскому университету вернули образовательную лицензию Соответствующий приказ опубликовал Рособрнадзор

Новости

Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором

По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа

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Новости

Академики РАН выступили против оценки вузов Рособрнадзором По их мнению, работу ведомства должна проверить независимая экспертная группа

Новости

В диссертации проверявшего «Шанинку» эксперта обнаружили плагиат

Некорректные заимствования выявили в трети страниц работы Светланы Никоновой

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Новости

В диссертации проверявшего «Шанинку» эксперта обнаружили плагиат Некорректные заимствования выявили в трети страниц работы Светланы Никоновой

Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты
Утро в мире
Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красотыКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
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Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты
Утро в мире

Подробности взлома Yahoo, продажа помещений «Карусели» и клип St. Vincent о стандартах красоты Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Новости

Олег Хархордин покинул пост ректора Европейского университета

Он возглавлял вуз с 2009 года. Исполнять обязанности ректора будет Николай Вахтин

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Новости

Олег Хархордин покинул пост ректора Европейского университета Он возглавлял вуз с 2009 года. Исполнять обязанности ректора будет Николай Вахтин

«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»
Ситуация
«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится
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«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички»
Ситуация

«Дикая провинциализация»: Все скандалы Петербурга — от Исаакия до «Публички» Как происходит атака на городскую науку и культуру и чем она закончится

Образование

Рособрнадзор уличили в предвзятости к частным вузам

Их проверяют чаще и наказывают жестче, чем бюджетные учреждения

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Образование

Рособрнадзор уличили в предвзятости к частным вузам Их проверяют чаще и наказывают жестче, чем бюджетные учреждения

Рано радовались: Как продолжают атаковать Европейский университет
Ситуация
Рано радовались: Как продолжают атаковать Европейский университетТеперь власти Петербурга хотят выселить вуз из особняка Кушелева-Безбородко
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Рано радовались: Как продолжают атаковать Европейский университет
Ситуация

Рано радовались: Как продолжают атаковать Европейский университет Теперь власти Петербурга хотят выселить вуз из особняка Кушелева-Безбородко

Образование

Европейский университет в Петербурге возобновит занятия 16 декабря

Об этом говорится на сайте вуза

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Образование

Европейский университет в Петербурге возобновит занятия 16 декабря Об этом говорится на сайте вуза

Образование

Суд приостановил распоряжение Рособрнадзора о заморозке лицензии ЕУСПб

Это решение было принято Арбитражным судом Москвы

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Образование

Суд приостановил распоряжение Рособрнадзора о заморозке лицензии ЕУСПб Это решение было принято Арбитражным судом Москвы

Образование

Европейский университет в Петербурге — о приостановке лицензии

Руководство вуза намерено урегулировать сложившуюся ситуацию

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Образование

Европейский университет в Петербурге — о приостановке лицензии Руководство вуза намерено урегулировать сложившуюся ситуацию

Образование

Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета в Петербурге

Ранее вузу запретили принимать абитуриентов

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Образование

Рособрнадзор приостановил лицензию Европейского университета в Петербурге Ранее вузу запретили принимать абитуриентов