Объявлены точки запуска салютов в новогоднюю ночь
И адреса, где из-за этого ограничат движение
Объявлены точки запуска салютов в новогоднюю ночь И адреса, где из-за этого ограничат движение
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны»
Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
В следующем году мэрия проведет 14 фестивалей цикла «Московские сезоны» Первым станет «Масленица», а вторым — «Крымская весна»
Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города
Праздничный фейерверк продлится не менее пяти минут
Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города Праздничный фейерверк продлится не менее пяти минут
Москвичи пожаловались на отмену салютов в День России. «Москва 24» заявила, что их успешно запустили
Также многие жители сообщили, что фейерверки прошли раньше времени
Москвичи пожаловались на отмену салютов в День России. «Москва 24» заявила, что их успешно запустили Также многие жители сообщили, что фейерверки прошли раньше времени
Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей
С каждым годом траты на празднование уменьшаются
Власти Москвы потратят на Новый год около миллиарда рублей С каждым годом траты на празднование уменьшаются
На фестивале «Русское поле» в «Коломенском» запустят высотный фейерверк
На празднике соберутся мастера ручной вышивки, народной игрушки, керамики и ювелирного искусства
На фестивале «Русское поле» в «Коломенском» запустят высотный фейерверк На празднике соберутся мастера ручной вышивки, народной игрушки, керамики и ювелирного искусства
На фестивале фейерверков «Ростех» представят водное шоу со струями пламени
Для этого на Москве-реке разместят 120 музыкальных фонтанов и фаер-машины
На фестивале фейерверков «Ростех» представят водное шоу со струями пламени Для этого на Москве-реке разместят 120 музыкальных фонтанов и фаер-машины
Объявлены точки запуска салюта в парках 9 мая Шоу фейерверков продлится не более пяти минут
В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков
Участие в шоу примут восемь стран
В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков Участие в шоу примут восемь стран
ВДНХ приглашает на празднование космического Нового года
Все объекты комплекса оформят в космическом стиле
ВДНХ приглашает на празднование космического Нового года Все объекты комплекса оформят в космическом стиле
Фейерверки на День города перенесли с 22:00 на 21:00 Запуск запланирован на 9 сентября
В Москве объявили точки запуска праздничных фейерверков в День города
К празднику на 13 концертных площадках установят трехметровые пиротехнические панно
В Москве объявили точки запуска праздничных фейерверков в День города К празднику на 13 концертных площадках установят трехметровые пиротехнические панно
Инвестиции в фейерверки, приложения для групп в «Одноклассниках» и чат-боты HeadHunter
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Инвестиции в фейерверки, приложения для групп в «Одноклассниках» и чат-боты HeadHunter Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В августе в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех»
Он пройдет в Братеевском парке на юге столицы
В августе в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех» Он пройдет в Братеевском парке на юге столицы
Объявлены точки запуска праздничных фейерверков 9 мая Артиллерийский салют начнется в 22:00
Салют на 23 февраля запустят на 15 площадках Фейерверк планируется устроить с 21:00 до 21:10
Утверждены площадки для самостоятельного запуска фейерверков Всего в Москве их будет 112
Новогодние салюты будут запускать с 30 московских площадок
Фейерверки можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, «Сокольниках» и парке Победы
Новогодние салюты будут запускать с 30 московских площадок Фейерверки можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, «Сокольниках» и парке Победы
В Москве на День города запустят фейерверки в виде сердец и смайликов
Запуски пройдут на 32 столичных площадках