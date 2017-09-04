Фейерверки на День города перенесли с 22:00 на 21:00 Запуск запланирован на 9 сентября
Фейерверки ко Дню города в субботу, 9 сентября, запустят на час раньше — в 21:00. Об этом сообщает информагентство «Москва».
«Фейерверки перенесли с 22:00 на 21:00 по просьбам москвичей на „Активном гражданине“. Москвичи жаловались, что если фейерверки начинаются в 22:00, то после их окончания сложно успеть добраться до дома на общественном транспорте. В связи с этим принято решение перенести салют на час раньше», — заявили агентству представители организаторов мероприятия.
Список мест, откуда будут запускать фейерверки:
— Раушская набережная (фронт и с баржи);
— Лужнецкая набережная (с баржи);
— улица Кадырова;
— Поклонная гора;
— улица Рословка, дом 5 (в парке за ФОК «Аквамарин»);
— парк Дружбы;
— улица Новгородская, дом 38 — на берегу пруда;
— городок имени Баумана;
— парк Кузьминки — улица Заречье, дом 3;
— набережная Москвы-реки, Братеевский парк;
— парк «Царицыно»;
— Озерная аллея, дом 4, строение 2;
— спортивный городок в Московском районе.
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