Фейерверки ко Дню города в субботу, 9 сентября, запустят на час раньше — в 21:00. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Фейерверки перенесли с 22:00 на 21:00 по просьбам москвичей на „Активном гражданине“. Москвичи жаловались, что если фейерверки начинаются в 22:00, то после их окончания сложно успеть добраться до дома на общественном транспорте. В связи с этим принято решение перенести салют на час раньше», — заявили агентству представители организаторов мероприятия.