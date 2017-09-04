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Новости4 сентября 2017

Фейерверки на День города перенесли с 22:00 на 21:00 Запуск запланирован на 9 сентября

Фейерверки ко Дню города в субботу, 9 сентября, запустят на час раньше — в 21:00. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Фейерверки перенесли с 22:00 на 21:00 по просьбам москвичей на „Активном гражданине“. Москвичи жаловались, что если фейерверки начинаются в 22:00, то после их окончания сложно успеть добраться до дома на общественном транспорте. В связи с этим принято решение перенести салют на час раньше», — заявили агентству представители организаторов мероприятия.

Список мест, откуда будут запускать фейерверки:

— Раушская набережная (фронт и с баржи);

— Лужнецкая набережная (с баржи);

— улица Кадырова;

— Поклонная гора;

— улица Рословка, дом 5 (в парке за ФОК «Аквамарин»);

— парк Дружбы;

— улица Новгородская, дом 38 — на берегу пруда;

— городок имени Баумана;

— парк Кузьминки — улица Заречье, дом 3;

— набережная Москвы-реки, Братеевский парк;

— парк «Царицыно»;

— Озерная аллея, дом 4, строение 2;

— спортивный городок в Московском районе.

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