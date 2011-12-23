«Мы как персонажи хоррор-фильма»: Философ Оксана Тимофеева — о том, как 2020 год изменил наше отношение к смерти
В ММОМА откроют образовательную программу к выставке This is not a book
В музее состоятся шесть встреч, посвященных искусству и философии
На стыке искусства и философии: в ММОМА откроется выставка «This is not a book»
Современные российские художники вступят в диалог с Кантом, Гегелем и Декартом
InLiberty запускает клуб практической философии
Участники сопоставят свой жизненный опыт с мыслями великих философов
Эксперты проведут монологи о современном в Новом пространстве Театра наций
Участие в интеллектуальном марафоне примут Антон Долин, Демьян Кудрявцев, Юрий Сапрыкин и другие специалисты
Музей «Гараж» проведет конференцию об историчности и политике времени
На ней выступят философы, социологи и теоретики культуры
Темная экология и киберфеминизм: На «Винзаводе» расскажут о новых философских течениях
Занятия пройдут с 11 октября по 22 ноября
Музей Москвы проведет беседы о любви, дружбе и счастье
В продолжение прошлогоднего цикла «Разговоров в городе»
Дома лучше: Как шведы и японцы ищут смысл жизни Пять главных «домашних» мировоззрений — от хюгге до икигай
«Рабица» на выезде, выставка Джока Стёрджеса и 666-летие группы Sonic Death Как нестыдно провести этот уик-энд
Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению
Занятия состоятся 9 и 10 декабря
На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений
Перед слушателями выступит профессор из Италии
В центре Москвы открылся буддийский культурный центр
Здесь организуют бесплатные медитативные программы, лекции по философии и мастер-классы по традиционным ремеслам
Философы Артемий Магун и Оксана Тимофеева — о гиперсексуализации россиян А также о том, почему на Западе распространяется асексуальность и могут ли полиаморные союзы стать семьями будущего
Всеволод Чаплин — о необходимости убийств
В интервью «Эхо Москвы» протоиерей раскритиковал гуманизм
Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»
Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»
Аспиранты философского факультета — о будущем спорта Авторы курса о философии спорта рассказали The Village, почему спорт уже никогда не будет прежним
На «Винзаводе» открывается философский клуб
Центр современного искусства запускает новую площадку для обсуждения проблем и явлений современной философии.