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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Философ Арсений Куманьков — о современных войнах, ядерном сдерживании и «спецоперации»
Философ Арсений Куманьков — о современных войнах, ядерном сдерживании и «спецоперации»
Философ Арсений Куманьков — о современных войнах, ядерном сдерживании и «спецоперации»

Философ Арсений Куманьков — о современных войнах, ядерном сдерживании и «спецоперации»

«Мы как персонажи хоррор-фильма»: Философ Оксана Тимофеева — о том, как 2020 год изменил наше отношение к смерти
«Мы как персонажи хоррор-фильма»: Философ Оксана Тимофеева — о том, как 2020 год изменил наше отношение к смерти
«Мы как персонажи хоррор-фильма»: Философ Оксана Тимофеева — о том, как 2020 год изменил наше отношение к смерти

«Мы как персонажи хоррор-фильма»: Философ Оксана Тимофеева — о том, как 2020 год изменил наше отношение к смерти

В ММОМА откроют образовательную программу к выставке This is not a book

В музее состоятся шесть встреч, посвященных искусству и философии

В ММОМА откроют образовательную программу к выставке This is not a book

На стыке искусства и философии: в ММОМА откроется выставка «This is not a book»

Современные российские художники вступят в диалог с Кантом, Гегелем и Декартом

На стыке искусства и философии: в ММОМА откроется выставка «This is not a book»

InLiberty запускает клуб практической философии

Участники сопоставят свой жизненный опыт с мыслями великих философов

InLiberty запускает клуб практической философии

Эксперты проведут монологи о современном в Новом пространстве Театра наций

Участие в интеллектуальном марафоне примут Антон Долин, Демьян Кудрявцев, Юрий Сапрыкин и другие специалисты

Эксперты проведут монологи о современном в Новом пространстве Театра наций

Музей «Гараж» проведет конференцию об историчности и политике времени

На ней выступят философы, социологи и теоретики культуры

Музей «Гараж» проведет конференцию об историчности и политике времени

Темная экология и киберфеминизм: На «Винзаводе» расскажут о новых философских течениях

Занятия пройдут с 11 октября по 22 ноября

Темная экология и киберфеминизм: На «Винзаводе» расскажут о новых философских течениях

Музей Москвы проведет беседы о любви, дружбе и счастье

В продолжение прошлогоднего цикла «Разговоров в городе»

Музей Москвы проведет беседы о любви, дружбе и счастье

Дома лучше: Как шведы и японцы ищут смысл жизни
Дома лучше: Как шведы и японцы ищут смысл жизни Пять главных «домашних» мировоззрений — от хюгге до икигай
Дома лучше: Как шведы и японцы ищут смысл жизни

Дома лучше: Как шведы и японцы ищут смысл жизни
Пять главных «домашних» мировоззрений — от хюгге до икигай

«Рабица» на выезде, выставка Джока Стёрджеса и 666-летие группы Sonic Death
«Рабица» на выезде, выставка Джока Стёрджеса и 666-летие группы Sonic Death Как нестыдно провести этот уик-энд
«Рабица» на выезде, выставка Джока Стёрджеса и 666-летие группы Sonic Death

«Рабица» на выезде, выставка Джока Стёрджеса и 666-летие группы Sonic Death
Как нестыдно провести этот уик-энд

Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению

Занятия состоятся 9 и 10 декабря

Проект InLiberty проведет двухдневный тренинг по критическому мышлению

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

Перед слушателями выступит профессор из Италии

На «Винзаводе» пройдет лекция о сознании растений

В центре Москвы открылся буддийский культурный центр

Здесь организуют бесплатные медитативные программы, лекции по философии и мастер-классы по традиционным ремеслам

В центре Москвы открылся буддийский культурный центр

Философы Артемий Магун и Оксана Тимофеева — о гиперсексуализации россиян
Философы Артемий Магун и Оксана Тимофеева — о гиперсексуализации россиян А также о том, почему на Западе распространяется асексуальность и могут ли полиаморные союзы стать семьями будущего
Философы Артемий Магун и Оксана Тимофеева — о гиперсексуализации россиян

Философы Артемий Магун и Оксана Тимофеева — о гиперсексуализации россиян
А также о том, почему на Западе распространяется асексуальность и могут ли полиаморные союзы стать семьями будущего

Всеволод Чаплин — о необходимости убийств

В интервью «Эхо Москвы» протоиерей раскритиковал гуманизм

Всеволод Чаплин — о необходимости убийств

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет МосквуThe Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву

Сделано: Как Илья Осколков-Ценципер меняет Москву
The Village изучил бизнес основателя «Афиши» и выяснил, как ему удаётся оставаться главным столичным «придумывателем и концептуализатором»

Аспиранты философского факультета — о будущем спорта
Аспиранты философского факультета — о будущем спорта Авторы курса о философии спорта рассказали The Village, почему спорт уже никогда не будет прежним
Аспиранты философского факультета — о будущем спорта

Аспиранты философского факультета — о будущем спорта
Авторы курса о философии спорта рассказали The Village, почему спорт уже никогда не будет прежним

На «Винзаводе» открывается философский клуб

Центр современного искусства запускает новую площадку для обсуждения проблем и явлений современной философии.

На «Винзаводе» открывается философский клуб

В «Мультимедиа Арт Музее» открывается выставка «МишМаш» SEE YOU Сад камней и автомобильных фар, тотальная слежка и дзен-буддистское просветление — две работы арт-группы «МишМаш» о пространстве контроля и судьбе человека.

В «Мультимедиа Арт Музее» открывается выставка «МишМаш» SEE YOU