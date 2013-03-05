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Новости

Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый конкурент Slack, гибкий iPhone и гаджет для осознанных сновидений

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Новый конкурент Slack, гибкий iPhone и гаджет для осознанных сновидений Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Как Jawbone создал новый рынок
Истории
Как Jawbone создал новый рынокКомпания Jawbone одной из первых стала выпускать фитнес-браслеты. Теперь у неё появились серьёзные конкуренты
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Как Jawbone создал новый рынок
Истории

Как Jawbone создал новый рынок Компания Jawbone одной из первых стала выпускать фитнес-браслеты. Теперь у неё появились серьёзные конкуренты

Новости

Производителя шагомера FitBit оценили в $300 млн

Стартап привлёк $30 млн

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Новости

Производителя шагомера FitBit оценили в $300 млн Стартап привлёк $30 млн