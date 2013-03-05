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Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Списания в «Додо пицце», платные GIF «Одноклассников» и 3D-печать в космосе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Новый конкурент Slack, гибкий iPhone и гаджет для осознанных сновидений
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Новый конкурент Slack, гибкий iPhone и гаджет для осознанных сновидений Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Противостояние фитнес-трекеров, проблемы Enter и урбанистика от Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Социальная сеть Apple, видеосервис Spotify и IPO Fitbit Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Истории
Как Jawbone создал новый рынокКомпания Jawbone одной из первых стала выпускать фитнес-браслеты. Теперь у неё появились серьёзные конкуренты
Истории
Как Jawbone создал новый рынок Компания Jawbone одной из первых стала выпускать фитнес-браслеты. Теперь у неё появились серьёзные конкуренты
Новости