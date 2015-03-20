Несмотря на провал в самом начале продаж, фитнес-браслет Jawbone стал одним из самых популярных носимых гаджетов. Но теперь перед его создателями стоит новая проблема: выход на рынок новых игроков, в том числе корпорации Apple с её часами. The Village рассказывает, как появились носимые гаджеты и чего ждать теперь.

Армейские наушники

В 1999 году выпускники Стэнфорда Хусейн Рахман и Александр Ассили решили взяться за разработку голосового помощника, похожего на сервис Siri у Apple. Они основали компанию Aliph, которая также занялась созданием наушников, подавляющих внешние шумы. Это было довольно нетипичное по тем временам сочетание для IT-стартапа: обычно они занимались либо разработкой программ, либо оборудования. До появления термина «интернет вещей» было ещё очень далеко.

Компания получила контракт с армией США на разработку наушников, помогающих солдатам вести переговоры в трудных условиях. В 2004 году Aliph решил адаптировать эту разработку для мирных нужд и сделать беспроводные гарнитуры для разговоров по мобильному. Тогда же к компании присоединился дизайнер Ив Бехар. Не оставляя работы в своём дизайн-бюро Fuseproject, он стал придумывать оформление для гаджетов. Его союз с Рахманом многие сравнивают с альянсом двух Стивов, Джобса и Возняка, на заре Apple. Именно он придумал внешний вид всех продуктов компании, по лаконичности дизайна не уступающих яблочным гаджетам.

Первая модель беспроводной гарнитуры Jawbone вышла в 2006 году, через несколько лет компания поменяла название на имя этого продукта. Критики с самого начала оценили ни на что не похожий минималистичный дизайн с рифлёной поверхностью корпуса. Но через год наступил финансовый кризис, и миллионы пользователей отменили свои заказы на Jawbone. Рахману пришлось уволить треть сотрудников, но, несмотря на это, компания продолжила работу над новыми моделями и уже 2009 год закончила в плюсе. К тому времени её беспроводные наушники продавались в Apple Store.

Успешный провал

Но одних наушников было недостаточно, и компания решила выходить на новые рынки. В 2010 году компания выпустила миниатюрные колонки Jambox. Следующая новинка едва не стала самым большим провалом компании. В 2011 году она начала продажи первых моделей своих фитнес-браслетов UP. Они отслеживали физическую активность пользователя в течение дня, мониторили фазы сна и просто были красивым хай-тек-аксессуаром, достойной альтернативой часам. Тогда же фонд J.P. Morgan вложил в компанию 70 миллионов долларов.

Новый гаджет появился на полках американских магазинов в канун декабрьской чёрной пятницы, и его практически мгновенно смели с полок. Но вскоре телефоны службы поддержки стали разрываться от звонков недовольных покупателей: браслет постоянно выключался. Рахман и его команда стала разбираться, что не так. Но это было нелегко: почти все браслеты были проданы, у сотрудников компании были несколько образцов, но они вроде бы работали нормально. Директор компании послал людей в Apple Store по всему Западному побережью, чтобы собрать сломанные Jawbone, но на анализ поломки нужно было время, а его не было.

Руководство компании почти круглые сутки сидело в переговорной, которую они начали называть Военной комнатой. В какой-то момент Рахман ненадолго её покинул, а потом вернулся и сказал: «Вот что мы будем делать». Его план состоял в том, чтобы написать письмо пользователям Jawbone. Это было извинение и обещание. Предприниматель в нём признавал свои ошибки и предлагал дать новые браслеты даже тем, у кого нормально работали старые. «Мы настолько привержены нашему продукту, что готовы давать им пользоваться бесплатно», — писал он. Это обращение к пользователям потом назвали одним из образцов правильного общения с недовольными клиентами.

Пионеры рынка

Через год вышла новая версия фитнес-браслетов UP, которая синхронизировалась с обновлённой операционной системой iOS. В 2013 году компания начала продажи в Европе и выпустила гаджеты для Android. Она также купила компанию BodyMedia, которая также специализировалась на фитнес-трекерах. В совет директоров вошли директор Yahoo! Марисса Майер и исполнительный директор Warner Music Роберт Визенталь.

Фитнес-браслеты Jawbone наряду с гаджетом Fitbit и FuelBand от Nike стали лидерами рынка носимых гаджетов. Число контрол-фриков, которые тщательно считают сожжённые калории, шаги и часы глубокого сна, в последние годы значительно увеличилось во многом благодаря работе этих компаний. Jawbone не раскрывает данные о продажах, но, по оценке экспертов, компания продала уже 4 миллиона браслетов. В прошлом году наблюдался пик спроса на них: Jawbone увеличила свою долю рынка с 17 до 21 %. В конце года она подняла самый крупный в своей истории раунд инвестиций в 250 миллионов долларов, весь её бизнес оценили в 3,3 миллиарда.

Повторить успех Jawbone решили и другие предприниматели: выставки новых технологий наполнены новинками с рынка носимых гаджетов. Чтобы выдержать конкуренцию, Jawbone постоянно улучшает свои технологии: анализирует данные пользователей, работает над сенсорами нового поколения. «У нас есть более 2 тысяч разработчиков, они делают приложения, о которых вы и мечтать не могли», — хвастался Рахман. Он считает, что пора перестать говорить об интернете вещей и начать разговор об интернете людей. «Представьте себе, — говорил предприниматель, — что все вещи в доме знают, что нужно делать, без нашей подсказки, что персональный тренер может следить за вашим сном, движениями и рационом в течение дня».

Проблемы с Apple

Правда, недавно на пути к новым вершинам у Jawbone возникло большое препятствие. Накануне старта продаж часов Apple Watch, который намечен на 24 апреля, Apple убрала с полок магазинов гаджеты Jawbone UP24. В корпорации считают, что они могут составить конкуренцию новому яблочному продукту. Умные часы позволяют не только отвечать на СМС, но и отслеживать дневную активность.

Это довольно ощутимый удар для компании, которая начинала продажи с Apple Store и изначально разрабатывала свои браслеты под iOS. Если вслед за этим последуют другие ограничения, Рахману вряд ли удастся решить проблему одним проникновенным письмом.

Недорогие модели часов будут стоить от 299 долларов, что в два раза дороже изгнанного фитнес-браслета, но многие фанаты Apple наверняка захотят доплатить, чтобы иметь гаджет любимой компании вместо Jawbone. Особенность носимых гаджетов в том, что вряд ли кто-то станет носить их все одновременно. Борьба за место на запястьях людей обещает быть очень серьёзной. Кстати, недавно появились новости о том, что о покупке Jawbone подумывает Google.

Источники: Wired (1, 2), TechCrunch, Fortune и другие

Фотографии: Jon Tan, Kazuhiro Keino, TechCrunch