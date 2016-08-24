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Галерея
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
Галерея
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
Индустрия
Новые рыбные рестораны Петербурга
The Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов
Индустрия
Новые рыбные рестораны Петербурга
The Village поговорил с поварами и управляющими рыбных заведений, открывшихся в этом году, о трудностях логистики и перспективах местных продуктов
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