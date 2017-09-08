Сколько россиян считают, что Конституция не поможет им защитить свои права
Почти 70 % хотели бы внести изменения в закон
Сколько россиян считают, что Конституция не поможет им защитить свои права Почти 70 % хотели бы внести изменения в закон
Сколько россиян поддерживают смертную казнь
Сейчас к ней больше лояльности, чем пару лет назад, но меньше, чем в нулевых
Сколько россиян поддерживают смертную казнь Сейчас к ней больше лояльности, чем пару лет назад, но меньше, чем в нулевых
Какие планы строят россияне на ближайшие 20 лет И от кого или чего зависит их жизнь
Сколько россиян считают свою страну отсталой и неразвитой
Большинство респондентов считают, что иностранные государства боятся Россию
Сколько россиян считают свою страну отсталой и неразвитой Большинство респондентов считают, что иностранные государства боятся Россию
Сколько россиян плохо знают законодательство страны
Только 11 % респондентов отметили, что правовая грамотность помогла им защитить свои интересы
Сколько россиян плохо знают законодательство страны Только 11 % респондентов отметили, что правовая грамотность помогла им защитить свои интересы
Сколько россиян поддерживают преследования за репосты
Большинство опрошенных рассказали, что сталкивались в СМИ с сообщениями об уголовных делах за публикации в Сети
Сколько россиян поддерживают преследования за репосты Большинство опрошенных рассказали, что сталкивались в СМИ с сообщениями об уголовных делах за публикации в Сети
Сколько россиян считают внешнюю политику страны успешной
Число жителей России, которые говорят о внешнеполитических неудачах, растет
Сколько россиян считают внешнюю политику страны успешной Число жителей России, которые говорят о внешнеполитических неудачах, растет
Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье
Большинство респондентов уверены, что применение силы нельзя оправдать ссорой между супругами
Сколько россиян поддерживают декриминализацию побоев в семье Большинство респондентов уверены, что применение силы нельзя оправдать ссорой между супругами
Сколько россиян считают себя патриотами
Более половины граждан уверены, что патриоту не обязательно знать текст гимна
Сколько россиян считают себя патриотами Более половины граждан уверены, что патриоту не обязательно знать текст гимна
Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников
Сторонников лишения свободы в стране 31 %
Сколько россиян выступают против тюремного заключения преступников Сторонников лишения свободы в стране 31 %
Самые непопулярные и желаемые профессии, по мнению россиян
Антирейтинг возглавили сотрудники полиции, МВД и ФСБ
Самые непопулярные и желаемые профессии, по мнению россиян Антирейтинг возглавили сотрудники полиции, МВД и ФСБ
Главные конституционные права и свободы, по мнению россиян
Граждан не очень интересует свобода передвижения, совести и собраний
Главные конституционные права и свободы, по мнению россиян Граждан не очень интересует свобода передвижения, совести и собраний
Сколько россиян уверены в пользе прямой линии с Путиным
И как зависит уровень доверия к президенту от возраста
Сколько россиян уверены в пользе прямой линии с Путиным И как зависит уровень доверия к президенту от возраста
Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем
С годами число считающих так уменьшается
Сколько россиян считают службу в армии потерянным временем С годами число считающих так уменьшается
Сколько россиян собираются бойкотировать президентские выборы
Каждый пятый опрошенный заявил, что участие в выборах — это гражданский долг
Сколько россиян собираются бойкотировать президентские выборы Каждый пятый опрошенный заявил, что участие в выборах — это гражданский долг
Сколько граждан считают Россию свободной страной
Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну
Сколько граждан считают Россию свободной страной Половина россиян считает, что в мире необъективно воспринимают нашу страну
Сколько россиян готовы избрать Путина еще на шесть лет
Россиян спросили, за кого бы они проголосовали на выборах президента сейчас
Сколько россиян готовы избрать Путина еще на шесть лет Россиян спросили, за кого бы они проголосовали на выборах президента сейчас
Человек года в политике, культуре и спорте Россияне затруднились с ответом
Сколько россиян готовы участвовать в митингах
ФОМ узнал, какого мнения россияне о протестных акциях
Сколько россиян готовы участвовать в митингах ФОМ узнал, какого мнения россияне о протестных акциях
Более половины россиян назвали экономическую ситуацию в стране удовлетворительной
При этом большинство опрошенных не видит изменений в экономической ситуации в России