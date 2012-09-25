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Новости

«Ситимобил» предложит пассажирам подарить «добрые километры» благотворительным фондам

Акция продлится до конца года

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Новости

«Ситимобил» предложит пассажирам подарить «добрые километры» благотворительным фондам Акция продлится до конца года

Подарки, которые помогают другим
Гид The Village
Подарки, которые помогают другимБлаготворительные открытки, кружки и билеты в музеи
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Подарки, которые помогают другим
Гид The Village

Подарки, которые помогают другим Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи

Новости

Фонд «Подари жизнь» начал принимать пожертвования в криптовалюте

Электронный кошелек открыт на платформе Coinbase

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Новости

Фонд «Подари жизнь» начал принимать пожертвования в криптовалюте Электронный кошелек открыт на платформе Coinbase

Новости

Полиция задержала принесшего коробки с патронами в офис фонда «Подари жизнь»

Она предназначалась лично Чулпан Хаматовой

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Новости

Полиция задержала принесшего коробки с патронами в офис фонда «Подари жизнь» Она предназначалась лично Чулпан Хаматовой

Новости

В офис фонда «Подари жизнь» Дины Корзун и Чулпан Хаматовой принесли коробку с патронами

По факту инцидента завели уголовное дело

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Новости

В офис фонда «Подари жизнь» Дины Корзун и Чулпан Хаматовой принесли коробку с патронами По факту инцидента завели уголовное дело

Новости

В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов

Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»

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Новости

В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»

Сервис

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин

Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда

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Сервис

Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда

Город

Детскому хоспису выделили здание на «Новослободской»

Власти Москвы предоставили фондам «Подари жизнь» и «Вера» здание для детского хосписа на Долгоруковской, 30.

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Город

Детскому хоспису выделили здание на «Новослободской» Власти Москвы предоставили фондам «Подари жизнь» и «Вера» здание для детского хосписа на Долгоруковской, 30.

Город

Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию

С 12 декабря по 7 января 2013 года на Патриарших прудах пройдёт благотворительная акция «Вместе в Новый год».

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Город

Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию С 12 декабря по 7 января 2013 года на Патриарших прудах пройдёт благотворительная акция «Вместе в Новый год».

Магазины

Фонд «Подари жизнь» открыл благотворительный бутик

Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» открыл магазин, куда можно сдавать брендовые вещи. Все средства от продажи пойдут в фонды «Подари жизнь» и «Вера».

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Магазины

Фонд «Подари жизнь» открыл благотворительный бутик Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» открыл магазин, куда можно сдавать брендовые вещи. Все средства от продажи пойдут в фонды «Подари жизнь» и «Вера».