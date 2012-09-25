Фонд «Подари жизнь» открыл благотворительный бутик

Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» открыл магазин, куда можно сдавать брендовые вещи. Все средства от продажи пойдут в фонды «Подари жизнь» и «Вера».