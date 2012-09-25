«Ситимобил» предложит пассажирам подарить «добрые километры» благотворительным фондам
Акция продлится до конца года
«Ситимобил» предложит пассажирам подарить «добрые километры» благотворительным фондам Акция продлится до конца года
Подарки, которые помогают другим Благотворительные открытки, кружки и билеты в музеи
Фонд «Подари жизнь» начал принимать пожертвования в криптовалюте
Электронный кошелек открыт на платформе Coinbase
Фонд «Подари жизнь» начал принимать пожертвования в криптовалюте Электронный кошелек открыт на платформе Coinbase
Полиция задержала принесшего коробки с патронами в офис фонда «Подари жизнь»
Она предназначалась лично Чулпан Хаматовой
Полиция задержала принесшего коробки с патронами в офис фонда «Подари жизнь» Она предназначалась лично Чулпан Хаматовой
В офис фонда «Подари жизнь» Дины Корзун и Чулпан Хаматовой принесли коробку с патронами
По факту инцидента завели уголовное дело
В офис фонда «Подари жизнь» Дины Корзун и Чулпан Хаматовой принесли коробку с патронами По факту инцидента завели уголовное дело
В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов
Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»
В Новодевичьем парке 16 июля пройдет выставка-раздача собак из приютов Мероприятие организует фонд «Подарок судьбы»
Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин
Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда
Фонды «Вера» и «Подари жизнь» запустили благотворительный онлайн-магазин Деньги, вырученные от продаж, идут в равных долях в оба фонда
Детскому хоспису выделили здание на «Новослободской»
Власти Москвы предоставили фондам «Подари жизнь» и «Вера» здание для детского хосписа на Долгоруковской, 30.
Детскому хоспису выделили здание на «Новослободской» Власти Москвы предоставили фондам «Подари жизнь» и «Вера» здание для детского хосписа на Долгоруковской, 30.
Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию
С 12 декабря по 7 января 2013 года на Патриарших прудах пройдёт благотворительная акция «Вместе в Новый год».
Семь заведений на Патриках проведут благотворительную акцию С 12 декабря по 7 января 2013 года на Патриарших прудах пройдёт благотворительная акция «Вместе в Новый год».
Фонд «Подари жизнь» открыл благотворительный бутик
Фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь» открыл магазин, куда можно сдавать брендовые вещи. Все средства от продажи пойдут в фонды «Подари жизнь» и «Вера».