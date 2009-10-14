В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские
Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей
Интерьер недели (Петербург): Кулинарная школа «Красиво подано» Интерьер кулинарной школы «Красиво подано» с мебелью ручной работы итальянского мастера, общим столом и оригинальным камином.
Интерьер недели (Петербург): Кулинарная школа «Красиво подано» Интерьер кулинарной школы «Красиво подано» с мебелью ручной работы итальянского мастера, общим столом и оригинальным камином.
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
Лесное хозяйство: Арендаторы пространства «Тайга» о проекте The Village поговорил с арендаторами, выяснил, как творческое пространство помогает в работе, и нарисовал карту петербургской «Тайги».
ISO Студия на «Красном Октябре» На первых этажах «Красного Октября» пока тихо и холодно: идет выставка Пермского музея. Выше суетятся строители, мраморные лестницы и сорокалетние витражи обрастают наскоро сколоченными гипсокартоновыми офисами-коробками. А на последнем этаже, со всех сторон окруженная суетой, визгом дрелей и строительной пылью, находится ISO - светлая и спокойная студия.