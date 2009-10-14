ISO Студия на «Красном Октябре» На первых этажах «Красного Октября» пока тихо и холодно: идет выставка Пермского музея. Выше суетятся строители, мраморные лестницы и сорокалетние витражи обрастают наскоро сколоченными гипсокартоновыми офисами-коробками. А на последнем этаже, со всех сторон окруженная суетой, визгом дрелей и строительной пылью, находится ISO - светлая и спокойная студия.