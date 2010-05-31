«Аэрофлот» отменил несколько рейсов 10 апреля из-за забастовок в Германии
Пассажиры смогут вылететь следующими рейсами
Почему для женщин должны быть отдельные парковки? (Или нет) Где в мире есть парковки для женщин и как власти Германии, Китая и Южной Кореи объясняют их необходимость
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Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из-за забастовки
Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Петербург и Москву в связи с забастовкой сотрудников немецких аэропортов
Блошиный рынок во Франкфурте на Майне Каждую субботу на набережную реки Майн во Франкфурте,съезжаются толпы людей, посетить Блошиный рынок. Кто-то продать, кто-то купить, кто-то просто погулять.