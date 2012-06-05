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Между Петербургом и Гамбургом хотят проложить скоростную железную дорогу

Стоимость проекта составит от 30 до 40 миллиардов долларов, линия пройдет через Минск

Между Петербургом и Гамбургом хотят проложить скоростную железную дорогу
Стоимость проекта составит от 30 до 40 миллиардов долларов, линия пройдет через Минск

Как собирают самолеты

Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Как собирают самолеты

Как собирают самолеты
The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo

Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
СПЕЦПРОЕКТ
Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро 12 путеводителей на майские праздники
Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
СПЕЦПРОЕКТ

Как отдохнуть в Германии, если в кармане 300 евро
12 путеводителей на майские праздники

Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным

Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным
Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»

Как превратить городской автобус в студию звукозаписи
Как превратить городской автобус в студию звукозаписи Гамбургские чиновники переделали автобус под студию звукозаписи и пустили его по неблагополучным районам города, чтобы каждый тинейджер мог записать первый хит. The Village узнал, как это работает
Как превратить городской автобус в студию звукозаписи

Как превратить городской автобус в студию звукозаписи
Гамбургские чиновники переделали автобус под студию звукозаписи и пустили его по неблагополучным районам города, чтобы каждый тинейджер мог записать первый хит. The Village узнал, как это работает

Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города

Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города
Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде

Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде
Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.

Идеи для города: Мебель из труб в Гамбурге
Идеи для города: Мебель из труб в Гамбурге The Village продолжает исследовать необычные и полезные проекты, которые придумывают в разных городах мира. В третьем выпуске — рассказ об уличных лежанках и креслах из дренажных труб.
Идеи для города: Мебель из труб в Гамбурге

Идеи для города: Мебель из труб в Гамбурге
The Village продолжает исследовать необычные и полезные проекты, которые придумывают в разных городах мира. В третьем выпуске — рассказ об уличных лежанках и креслах из дренажных труб.