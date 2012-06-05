Между Петербургом и Гамбургом хотят проложить скоростную железную дорогу
Стоимость проекта составит от 30 до 40 миллиардов долларов, линия пройдет через Минск
Между Петербургом и Гамбургом хотят проложить скоростную железную дорогу Стоимость проекта составит от 30 до 40 миллиардов долларов, линия пройдет через Минск
Как собирают самолетыThe Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo
Как собирают самолеты The Village побывал на заводе Airbus в Германии и узнал, как делают популярные серии A320 и A320neo
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Шпион здесь рядом: Антон Корбейн — о работе с Филипом Сеймуром Хоффманом и Григорием Добрыгиным Как русский актёр Григорий Добрыгин завоюет мировое кино, зачем Ник Кейв отрастил усы и каково выпускать фильм после смерти его главной звезды, мы спросили у режиссёра «Самого опасного человека»
Как превратить городской автобус в студию звукозаписи Гамбургские чиновники переделали автобус под студию звукозаписи и пустили его по неблагополучным районам города, чтобы каждый тинейджер мог записать первый хит. The Village узнал, как это работает
Как превратить городской автобус в студию звукозаписи Гамбургские чиновники переделали автобус под студию звукозаписи и пустили его по неблагополучным районам города, чтобы каждый тинейджер мог записать первый хит. The Village узнал, как это работает
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.
Как у них: Жители Гамбурга, Барселоны, Харькова, Рима и Виндхука о Дне города Майлз Кейн на главной площади, итальянцы в туниках сенаторов, выборы принца и принцессы, пьяные трубачи — The Village узнал, как празднуют День города в Гамбурге, Барселоне, Харькове, Риме и Виндхуке.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Личный опыт: Как доехать из Выборга до Амстердама на велосипеде Антон Плигузов за 19 дней доехал от Выборга до Амстердама на велосипеде. The Village поговорил с ним и узнал, как организовать такую поездку самому.
Идеи для города: Мебель из труб в Гамбурге The Village продолжает исследовать необычные и полезные проекты, которые придумывают в разных городах мира. В третьем выпуске — рассказ об уличных лежанках и креслах из дренажных труб.