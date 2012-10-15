В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами
Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes
В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes
До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном» Пора обновить гардероб к весне
На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей
Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции
На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции
«Гопсвоп» проведет в «Интроверте» на Мясницкой гаражную распродажу
Организаторы обещают цены от 100 рублей
«Гопсвоп» проведет в «Интроверте» на Мясницкой гаражную распродажу Организаторы обещают цены от 100 рублей
На «Хлебозаводе» пройдет гаражная распродажа от издательства «МИФ»
В выходные там будут продавать книги по цене до 500 рублей
На «Хлебозаводе» пройдет гаражная распродажа от издательства «МИФ» В выходные там будут продавать книги по цене до 500 рублей
В «ОбедБуфете» на Новом Арбате состоится Garage Sale
На мероприятии пройдут мастер-классы и лекции
В «ОбедБуфете» на Новом Арбате состоится Garage Sale На мероприятии пройдут мастер-классы и лекции
В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа
Здесь можно будет купить товары со скидкой 70-80 %
В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа Здесь можно будет купить товары со скидкой 70-80 %
На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale
Посетители смогут искупаться в бассейне и научиться стучать на африканских барабанах
На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale Посетители смогут искупаться в бассейне и научиться стучать на африканских барабанах
«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу
На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж
«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж
На «Красном Октябре» 19 марта состоится Garage Sale Вход на мероприятие свободный
В «ЗИЛе» 17 декабря пройдет распродажа Garage Sale
На гаражной распродаже будут продавать одежду, обувь, аксессуары и украшения по низким ценам
В «ЗИЛе» 17 декабря пройдет распродажа Garage Sale На гаражной распродаже будут продавать одежду, обувь, аксессуары и украшения по низким ценам
На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale Желательный дресс-код: твид и клетка
На «Флаконе» пройдёт большая распродажа Garage Sale
Здесь будут продавать одежду, обувь, книги, украшения и мебель
На «Флаконе» пройдёт большая распродажа Garage Sale Здесь будут продавать одежду, обувь, книги, украшения и мебель
В магазине-барахолке «Своя полка» пройдёт акция по обмену одеждой
Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться и принести с собой минимум три вещи
В магазине-барахолке «Своя полка» пройдёт акция по обмену одеждой Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться и принести с собой минимум три вещи
Кафе Ragout устраивает распродажу Распродажа пройдёт 27 сентября с 12:00 до 18:00 в RagoutStore
Что покупают и продают москвичи на гаражных распродажах Кроссовки Nike, украшения собственного производства, полицейский китель — The Village побывал на одной из гаражных распродаж и расспросил покупателей о лучших приобретениях
«Цветной» проведёт гаражную распродажу
Вещи A.P.C., Mary Katrantzou, Band Of Outsiders, Fred Perry, Vivienne Westwood, MM6, JNBY и других брендов, которые продают в Tsvetnoy Central Market, на выходных будут продавать со скидками до 90 %.