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Новости

В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами

Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes

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Новости

В Powerhouse пройдет гаражная распродажа c пинг-понгом и танцами Тех, кого не интересует шопинг, зовут на концерт группы Verbludes

Новости

До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном»

Пора обновить гардероб к весне

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Новости

До 90 % на ключевые бренды Kixbox в «Цветном» Пора обновить гардероб к весне

Новости

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей

Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции

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Новости

На Artplay пройдет Super Sexy Second с вещами не дороже 100 рублей Гостей ждут музыка, веганские угощения и лекции

Новости

«Гопсвоп» проведет в «Интроверте» на Мясницкой гаражную распродажу

Организаторы обещают цены от 100 рублей

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Новости

«Гопсвоп» проведет в «Интроверте» на Мясницкой гаражную распродажу Организаторы обещают цены от 100 рублей

Новости

На «Хлебозаводе» пройдет гаражная распродажа от издательства «МИФ»

В выходные там будут продавать книги по цене до 500 рублей

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Новости

На «Хлебозаводе» пройдет гаражная распродажа от издательства «МИФ» В выходные там будут продавать книги по цене до 500 рублей

Новости

В «ОбедБуфете» на Новом Арбате состоится Garage Sale

На мероприятии пройдут мастер-классы и лекции

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Новости

В «ОбедБуфете» на Новом Арбате состоится Garage Sale На мероприятии пройдут мастер-классы и лекции

Новости

В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа

Здесь можно будет купить товары со скидкой 70-80 %

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Новости

В «Метрополисе» пройдет гаражная распродажа Здесь можно будет купить товары со скидкой 70-80 %

Новости

На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale

Посетители смогут искупаться в бассейне и научиться стучать на африканских барабанах

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Новости

На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale Посетители смогут искупаться в бассейне и научиться стучать на африканских барабанах

Weekend

«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу

На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж

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Weekend

«ОбедБуфет» устраивает гаражную распродажу На мероприятии можно будет купить одежду и бижутерию, а также сделать экспресс-макияж

Weekend

На «Красном Октябре» 19 марта состоится Garage Sale

Вход на мероприятие свободный

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Weekend

На «Красном Октябре» 19 марта состоится Garage Sale Вход на мероприятие свободный

Weekend

В «ЗИЛе» 17 декабря пройдет распродажа Garage Sale

На гаражной распродаже будут продавать одежду, обувь, аксессуары и украшения по низким ценам

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Weekend

В «ЗИЛе» 17 декабря пройдет распродажа Garage Sale На гаражной распродаже будут продавать одежду, обувь, аксессуары и украшения по низким ценам

Weekend

На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale

Желательный дресс-код: твид и клетка

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Weekend

На «Флаконе» пройдет распродажа Garage Sale Желательный дресс-код: твид и клетка

Планы на сезон

На «Флаконе» пройдёт большая распродажа Garage Sale

Здесь будут продавать одежду, обувь, книги, украшения и мебель

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Планы на сезон

На «Флаконе» пройдёт большая распродажа Garage Sale Здесь будут продавать одежду, обувь, книги, украшения и мебель

Магазины

В магазине-барахолке «Своя полка» пройдёт акция по обмену одеждой

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться и принести с собой минимум три вещи

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Магазины

В магазине-барахолке «Своя полка» пройдёт акция по обмену одеждой Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться и принести с собой минимум три вещи

Еда

Кафе Ragout устраивает распродажу

Распродажа пройдёт 27 сентября с 12:00 до 18:00 в RagoutStore

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Еда

Кафе Ragout устраивает распродажу Распродажа пройдёт 27 сентября с 12:00 до 18:00 в RagoutStore

Что покупают и продают москвичи на гаражных распродажах
Люди в городе
Что покупают и продают москвичи на гаражных распродажахКроссовки Nike, украшения собственного производства, полицейский китель — The Village побывал на одной из гаражных распродаж и расспросил покупателей о лучших приобретениях
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Что покупают и продают москвичи на гаражных распродажах
Люди в городе

Что покупают и продают москвичи на гаражных распродажах Кроссовки Nike, украшения собственного производства, полицейский китель — The Village побывал на одной из гаражных распродаж и расспросил покупателей о лучших приобретениях

Магазины

«Цветной» проведёт гаражную распродажу

Вещи A.P.C., Mary Katrantzou, Band Of Outsiders, Fred Perry, Vivienne Westwood, MM6, JNBY и других брендов, которые продают в Tsvetnoy Central Market, на выходных будут продавать со скидками до 90 %.

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Магазины

«Цветной» проведёт гаражную распродажу Вещи A.P.C., Mary Katrantzou, Band Of Outsiders, Fred Perry, Vivienne Westwood, MM6, JNBY и других брендов, которые продают в Tsvetnoy Central Market, на выходных будут продавать со скидками до 90 %.