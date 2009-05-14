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Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов

Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов
The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета

3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней

3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней
Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо

Гаспачо Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/

Гаспачо

Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.

Холодный расчёт: 14 летних томатных супов

Испанский суп – ГАСПАЧО      Гаспачо - это испанский холодный суп. Готовится он обычно в летнее время, потому что требуются только самые спелые овощи.

Испанский суп – ГАСПАЧО