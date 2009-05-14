Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
Гаспачо и не только: 9 рецептов холодных супов The Village выяснил, как готовить корейский кукси и другие блюда для душного лета
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо
3 холодных супа: томатный с арбузом, огуречный с моцареллой и свекольный с черешней Бренд-шеф кафе «Рулет» и винного бара Wine Religion Тимур Абузяров рассказывает, как приготовить три варианта гаспачо
Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.
Испанский суп – ГАСПАЧО Гаспачо - это испанский холодный суп. Готовится он обычно в летнее время, потому что требуются только самые спелые овощи.