Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Лапшичная Ramen House на Страстном, вечеринка Stay Hungry и второй Americano Black Coffee & Food The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Гастрономический фестиваль The Village: участники, адреса и сеты Рассказываем, куда идти в эти выходные за хот-догами, сэндвичем с брусничным соусом, бургером на чёрной булочке и гирос с халуми