Самые дорогие бренды мира В рейтинг впервые попала Tesla Motors
Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Минпромторг может оставить поликлиники без томографов
Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России
Минпромторг может оставить поликлиники без томографов Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России
Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска
При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала
Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала
Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft
Помимо них в тройке лидеров, которая так и не изменилась с прошлого года, также оказалась компания Coca-Cola
Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft Помимо них в тройке лидеров, которая так и не изменилась с прошлого года, также оказалась компания Coca-Cola
Босса нет: Как анархия спасает компании Редактор H&F Полина Потапова изучила опыт успешных компаний, живущих без начальников. Оказалось, победить хаос не так сложно.
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.
Google дважды возглавила список лучших работодателей мира
Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей