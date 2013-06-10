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Город

Самые дорогие бренды мира

В рейтинг впервые попала Tesla Motors

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Город

Самые дорогие бренды мира В рейтинг впервые попала Tesla Motors

Новости

Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Минпромторг может оставить поликлиники без томографов

Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России

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Новости

Минпромторг может оставить поликлиники без томографов Ведомство хочет вынудить зарубежных производителей размещать свои подразделения в России

Новости

Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска

При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала

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Новости

Бренды начали осваивать сервис фотовопросов Jelly в первую же неделю после его запуска При этом в приложении ещё даже нет рекламного функционала

Новости

Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft

Помимо них в тройке лидеров, которая так и не изменилась с прошлого года, также оказалась компания Coca-Cola

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Новости

Бренд Apple оказался почти в два раза дороже, чем Microsoft Помимо них в тройке лидеров, которая так и не изменилась с прошлого года, также оказалась компания Coca-Cola

Босса нет: Как анархия спасает компании
Hopes & Fears
Босса нет: Как анархия спасает компанииРедактор H&F Полина Потапова изучила опыт успешных компаний, живущих без начальников. Оказалось, победить хаос не так сложно.
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Босса нет: Как анархия спасает компании
Hopes & Fears

Босса нет: Как анархия спасает компании Редактор H&F Полина Потапова изучила опыт успешных компаний, живущих без начальников. Оказалось, победить хаос не так сложно.

15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)
Облако знаний
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.
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15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)
Облако знаний

15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.

Новости

Google дважды возглавила список лучших работодателей мира

Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей

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Новости

Google дважды возглавила список лучших работодателей мира Компанию признали лучшим местом для трудоустройства выпускников как экономических, так и технических специальностей

Новости

3D-печать позволяет сократить время производства товаров на 30%

Однако не все производители спешат воспользоваться новыми технологиями

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Новости

3D-печать позволяет сократить время производства товаров на 30% Однако не все производители спешат воспользоваться новыми технологиями