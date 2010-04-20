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Сколько стоит жизнь в Лос-Анджелесе
Сколько стоит жизнь в Лос-Анджелесе Во сколько обойдется аренда квартиры в Даунтауне, поездка на автобусе с несколькими пересадками и ужин в ресторане
Сколько стоит жизнь в Лос-Анджелесе

Сколько стоит жизнь в Лос-Анджелесе
Во сколько обойдется аренда квартиры в Даунтауне, поездка на автобусе с несколькими пересадками и ужин в ресторане

«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры
«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры К чему приведут ограничения на показ одного и того же кассового иностранного фильма в течение дня
«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры

«Закон Мединского»: Новые правила кинопроката от Минкультуры
К чему приведут ограничения на показ одного и того же кассового иностранного фильма в течение дня

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Принципы Александра Роднянского (AR Films) Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.
Принципы Александра Роднянского (AR Films)

Принципы Александра Роднянского (AR Films)
Продюсер «Облачного атласа», «Сталинграда», «Обитаемого острова» и других фильмов рассказывает о своём понимании медиа, выходе телекомпании СТС на биржу NASDAQ, законах индустрии и успехе в Голливуде.

Новая киностудия появится в Московской области к 2012 году В подмосковной деревне Глухово строится крупнейшая в России киностудия «Главкино»

Новая киностудия появится в Московской области к 2012 году
В подмосковной деревне Глухово строится крупнейшая в России киностудия «Главкино»

Бар"Hollywood" - атмосфера, навеянная фильмами прошлого Недалеко от Сенной площади, в галерее кафе, баров и рюмочных на переулке Гривцова есть особое место - бар "Hollywood". Это тихая гавань уюта, с атмосферой, навеянной классикой старого Голливуда. Атмосфера здесь -  главнаое богатство, сразу чувствуется, что у этого места есть душа.

Бар"Hollywood" - атмосфера, навеянная фильмами прошлого
Недалеко от Сенной площади, в галерее кафе, баров и рюмочных на переулке Гривцова есть особое место - бар "Hollywood". Это тихая гавань уюта, с атмосферой, навеянной классикой старого Голливуда. Атмосфера здесь -  главнаое богатство, сразу чувствуется, что у этого места есть душа.