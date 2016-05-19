Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
Владельцы умных колонок —
о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
«Яндекс» начал разработку аналога домашних помощников Google Home и Amazon Echo
Сейчас неизвестно, какими функциями будет обладать умная колонка компании
Умные колонки: Что они умеют и сколько стоят Чем отличаются друг от друга Amazon Echo, Google Home, Microsoft Invoke и Apple HomePod
Умные колонки: Что они умеют и сколько стоят Чем отличаются друг от друга Amazon Echo, Google Home, Microsoft Invoke и Apple HomePod
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