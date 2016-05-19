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Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками
Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны

Владельцы умных колонок — о том, зачем они им нужны
Последние новости, включение света, слежка за домашними и другие функции колонок с голосовыми помощниками

«Яндекс» начал разработку аналога домашних помощников Google Home и Amazon Echo

Сейчас неизвестно, какими функциями будет обладать умная колонка компании

«Яндекс» начал разработку аналога домашних помощников Google Home и Amazon Echo
Сейчас неизвестно, какими функциями будет обладать умная колонка компании

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража «Единорога», Snoop Dug от Илона Маска и слежка в McDonald’s
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Биометрия в Сбербанке, реклама в Google Home и снятый дронами фильм

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Биометрия в Сбербанке, реклама в Google Home и снятый дронами фильм
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Apple Music для студентов, автомат по заправке кроватей и кредит Gett
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке