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«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»
Эксперимент
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
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«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»
Эксперимент

«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢» Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat

«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус
Эксперимент
«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкусПохоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть
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«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус
Эксперимент

«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус Похоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть

Новости

Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга

Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты

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Новости

Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты