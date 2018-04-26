Эксперимент
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢»Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
Эксперимент
«Я месяц пыталась есть искусственное мясо, но 🤮🤢» Можно ли выжить в Москве, заменив все мясное на блюда из Beyond Meat
Эксперимент
«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкусПохоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть
Эксперимент
«Будущее без греха»: Пробуем искусственное мясо на вкус Похоже ли мясо Beyond Meat на настоящее и зачем его есть
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Организаторы премии «Лавровый лист» назвали лучшие рестораны Москвы и Петербурга
Гастрономическим трендом года стали столичные фуд-корты
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