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9 июня 2022

«Яндекс Карты» убрали границы государств на карте мира

Исследование
7 декабря 2020

Россияне стали требовательнее к государству и увереннее в том, что могут поменять обстоятельства

Опрос
29 сентября 2020

К кому россияне готовы обратиться за помощью во время пандемии

«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня

«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей

Новости

«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня
«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей

Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией

Путин не оставит в беде

Новости

Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией
Путин не оставит в беде

Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы

Самыми влиятельными на мировой арене признали США

Новости

Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы
Самыми влиятельными на мировой арене признали США

За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм

После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова

Новости

За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова

Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России

Половина считает, что не знать символику государства позорно

Новости

Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России
Половина считает, что не знать символику государства позорно

В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора

Предприятия реорганизуются, за счет этого сокращается число юридических лиц

Новости

В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора
Предприятия реорганизуются, за счет этого сокращается число юридических лиц

С кем дружит и враждует Россия, по мнению самих граждан

Враждебность по отношению к США и Украине снижается

Новости

С кем дружит и враждует Россия, по мнению самих граждан
Враждебность по отношению к США и Украине снижается

Потеря финансирования и провластная альтернатива: Что угрожает «Золотой маске»
Потеря финансирования и провластная альтернатива: Что угрожает «Золотой маске» The Village поговорил с театральными критиками и выяснил, что недоговаривают власти
Потеря финансирования и провластная альтернатива: Что угрожает «Золотой маске»
Мнения

Потеря финансирования и провластная альтернатива: Что угрожает «Золотой маске»
The Village поговорил с театральными критиками и выяснил, что недоговаривают власти

Враги и друзья России, по мнению самих граждан

Главным врагом России по-прежнему остаются США

Новости

Враги и друзья России, по мнению самих граждан
Главным врагом России по-прежнему остаются США

Стал известен состав нового правительства

Возглавил аппарат правительства Константин Чуйченко

Новости

Стал известен состав нового правительства
Возглавил аппарат правительства Константин Чуйченко

Самые привлекательные гражданства мира

В списке впервые за долго время сменился лидер

Новости

Самые привлекательные гражданства мира
В списке впервые за долго время сменился лидер

Симулятор президента России от «Медиазоны»

Игрок должен наладить контакт между всеми политическими группировками страны

Новости

Симулятор президента России от «Медиазоны»
Игрок должен наладить контакт между всеми политическими группировками страны

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов

Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет

Новости

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов
Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет

ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет

Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес

Новости

ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет
Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес

Россия заняла 135-е место в коррупционном рейтинге

На первом месте в списке Новая Зеландия

Новости

Россия заняла 135-е место в коррупционном рейтинге
На первом месте в списке Новая Зеландия

Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018

Ведомство борется с завышением цен на гостиницы

Новости

Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018
Ведомство борется с завышением цен на гостиницы

Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале

Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха

Новости

Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале
Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха

Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством

На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции

Новости

Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством
На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции

Оградить россиян от прозападных кандидатов

Также предлагается разработать проект «нравственной хартии»

Новости

Оградить россиян от прозападных кандидатов
Также предлагается разработать проект «нравственной хартии»

Госдума определила федеральный бюджет до 2020 года

По словам Вячеслава Володина, рост ВВП впервые за три года составил более 2 %

Новости

Госдума определила федеральный бюджет до 2020 года
По словам Вячеслава Володина, рост ВВП впервые за три года составил более 2 %

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
Цитаты

Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России
«Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии

Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

Новости

В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии
Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании

Россияне смогут неофициально использовать герб

Сейчас за нелегальное использование символики предусмотрена административная и уголовная ответственность

Новости

Россияне смогут неофициально использовать герб
Сейчас за нелегальное использование символики предусмотрена административная и уголовная ответственность

Спикер Госдумы — о недопустимости свержения законных правителей

Володин отметил, что Россия выбрала «созидательный и мирный путь развития»

Новости

Спикер Госдумы — о недопустимости свержения законных правителей
Володин отметил, что Россия выбрала «созидательный и мирный путь развития»

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %

Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года

Ситуация

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %
Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года

ФАС назвала государство главным врагом конкуренции

По версии ведомства, в России сформировался государственно-монополистический капитализм

Новости

ФАС назвала государство главным врагом конкуренции
По версии ведомства, в России сформировался государственно-монополистический капитализм

Сколько россиян недовольны работой государства

Большая часть населения считает, что она ничем не обязана стране

Ситуация

Сколько россиян недовольны работой государства
Большая часть населения считает, что она ничем не обязана стране

Что россияне ожидают от государственной политики

Согласно результатам опроса, меньше всего для россиян важны демократия и свобода предпринимательства

Ситуация

Что россияне ожидают от государственной политики
Согласно результатам опроса, меньше всего для россиян важны демократия и свобода предпринимательства

Скольким россиянам стыдно за страну

Большинство населения считает, что необходимо поддерживать свою страну, даже если она неправа

Ситуация

Скольким россиянам стыдно за страну
Большинство населения считает, что необходимо поддерживать свою страну, даже если она неправа

Сколько россиян считают Россию великой державой

С 2011 года отношение россиян к собственной стране значительно улучшилось

Ситуация

Сколько россиян считают Россию великой державой
С 2011 года отношение россиян к собственной стране значительно улучшилось

Национализировать все авиакомпании в России

Предполагается, что это позволит сосредоточиться на безопасности пассажиров вместо извлечения сверхприбыли

Новости

Национализировать все авиакомпании в России
Предполагается, что это позволит сосредоточиться на безопасности пассажиров вместо извлечения сверхприбыли

Путин обязал чиновников и военных отчитываться об иностранных наградах

Чиновники высоких рангов должны будут спрашивать разрешения непосредственно у Владимира Путина

Город

Путин обязал чиновников и военных отчитываться об иностранных наградах
Чиновники высоких рангов должны будут спрашивать разрешения непосредственно у Владимира Путина

В поисках выхода Мария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство
Город

В поисках выхода
Мария Либерман, партнёр Brother Ventures и CFO Coub, — о том, как инноваторы могут починить государство

На замке: Какие интернет-компании лучше защищают пользователей
На замке: Какие интернет-компании лучше защищают пользователей В то время как российские чиновники пытаются договориться с Facebook и Twitter, компания EFF присвоила им высшую оценку по защите личных данных. H&F выяснил, кто ещё не выдаёт «своих».
На замке: Какие интернет-компании лучше защищают пользователей
Облако знаний

На замке: Какие интернет-компании лучше защищают пользователей
В то время как российские чиновники пытаются договориться с Facebook и Twitter, компания EFF присвоила им высшую оценку по защите личных данных. H&F выяснил, кто ещё не выдаёт «своих».

Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.
Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Hopes & Fears

Все умрут, а мы останемся: Предприниматели — о возможной блокировке Facebook и Twitter
Роскомнадзор объявил, что может заблокировать Facebook и Twitter уже завтра. Хоть Медведев посоветовал чиновникам «иногда включать мозги», H&F рассмотрел крайний случай.

Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис
Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис Основатель Look At Me и The Village Василий Эсманов о том, что такое комфортная страна, какие требования надо выдвинуть и почему москвичи вышли на улицы.
Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис
Колонки

Сервисный центр: Комфортная страна или государство как сервис
Основатель Look At Me и The Village Василий Эсманов о том, что такое комфортная страна, какие требования надо выдвинуть и почему москвичи вышли на улицы.