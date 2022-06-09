Россияне стали требовательнее к государству и увереннее в том, что могут поменять обстоятельства
«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня
«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей
«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня «Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей
Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией
Путин не оставит в беде
Власти вернули налог самозанятым. И назвали это президентской субсидией Путин не оставит в беде
Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы
Самыми влиятельными на мировой арене признали США
Россия вошла в топ-10 стран по уровню их мягкой силы Самыми влиятельными на мировой арене признали США
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм
После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
За год в России сократилось число приговоров за наркотики и экстремизм После частичной декриминализации статьи 282 и дела Голунова
Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России
Половина считает, что не знать символику государства позорно
Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России Половина считает, что не знать символику государства позорно
В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора
Предприятия реорганизуются, за счет этого сокращается число юридических лиц
В России уменьшается число госкомпаний. Это связано с реформой госсектора Предприятия реорганизуются, за счет этого сокращается число юридических лиц
С кем дружит и враждует Россия, по мнению самих граждан
Враждебность по отношению к США и Украине снижается
С кем дружит и враждует Россия, по мнению самих граждан Враждебность по отношению к США и Украине снижается
Потеря финансирования и провластная альтернатива: Что угрожает «Золотой маске» The Village поговорил с театральными критиками и выяснил, что недоговаривают власти
Враги и друзья России, по мнению самих граждан Главным врагом России по-прежнему остаются США
Стал известен состав нового правительства Возглавил аппарат правительства Константин Чуйченко
Самые привлекательные гражданства мира В списке впервые за долго время сменился лидер
Симулятор президента России от «Медиазоны»
Игрок должен наладить контакт между всеми политическими группировками страны
Симулятор президента России от «Медиазоны» Игрок должен наладить контакт между всеми политическими группировками страны
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов
Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет
Госдума рассмотрит законопроект об обязательной отработке для выпускников вузов Студентов-бюджетников хотят трудоустроить в госкомпании на срок от 4 до 6 лет
ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет
Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес
ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес
Россия заняла 135-е место в коррупционном рейтинге На первом месте в списке Новая Зеландия
Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018
Ведомство борется с завышением цен на гостиницы
Роспотребнадзор открыл горячую линию к ЧМ-2018 Ведомство борется с завышением цен на гостиницы
Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале
Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха
Григорий Родченков — о возможной роли Путина в допинг-скандале Он считает, что вся система выстраивалась с самого верха
Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством
На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции
Минкомсвязь запустила единый сайт для общения с государством На портале можно будет записаться к врачу, заплатить налоги или сообщить о коррупции
Оградить россиян от прозападных кандидатов
Также предлагается разработать проект «нравственной хартии»
Оградить россиян от прозападных кандидатов Также предлагается разработать проект «нравственной хартии»
Госдума определила федеральный бюджет до 2020 года
По словам Вячеслава Володина, рост ВВП впервые за три года составил более 2 %
Госдума определила федеральный бюджет до 2020 года По словам Вячеслава Володина, рост ВВП впервые за три года составил более 2 %
Армия, духовность и большие семьи — чему хотят учить детей в России «Формирование положительной мотивации к защите Отечества и военной службе»
В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии
Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании
В Госдуме хотят мотивировать служить в армии при помощи религии Депутаты внесли законопроект о патриотическом воспитании
Россияне смогут неофициально использовать герб
Сейчас за нелегальное использование символики предусмотрена административная и уголовная ответственность
Россияне смогут неофициально использовать герб Сейчас за нелегальное использование символики предусмотрена административная и уголовная ответственность
Спикер Госдумы — о недопустимости свержения законных правителей
Володин отметил, что Россия выбрала «созидательный и мирный путь развития»
Спикер Госдумы — о недопустимости свержения законных правителей Володин отметил, что Россия выбрала «созидательный и мирный путь развития»
Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %
Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года
Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 % Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года
ФАС назвала государство главным врагом конкуренции
По версии ведомства, в России сформировался государственно-монополистический капитализм
ФАС назвала государство главным врагом конкуренции По версии ведомства, в России сформировался государственно-монополистический капитализм
Сколько россиян недовольны работой государства
Большая часть населения считает, что она ничем не обязана стране
Сколько россиян недовольны работой государства Большая часть населения считает, что она ничем не обязана стране
Что россияне ожидают от государственной политики
Согласно результатам опроса, меньше всего для россиян важны демократия и свобода предпринимательства
Что россияне ожидают от государственной политики Согласно результатам опроса, меньше всего для россиян важны демократия и свобода предпринимательства
Скольким россиянам стыдно за страну
Большинство населения считает, что необходимо поддерживать свою страну, даже если она неправа
Скольким россиянам стыдно за страну Большинство населения считает, что необходимо поддерживать свою страну, даже если она неправа
Сколько россиян считают Россию великой державой
С 2011 года отношение россиян к собственной стране значительно улучшилось
Сколько россиян считают Россию великой державой С 2011 года отношение россиян к собственной стране значительно улучшилось
Национализировать все авиакомпании в России
Предполагается, что это позволит сосредоточиться на безопасности пассажиров вместо извлечения сверхприбыли
Национализировать все авиакомпании в России Предполагается, что это позволит сосредоточиться на безопасности пассажиров вместо извлечения сверхприбыли
Путин обязал чиновников и военных отчитываться об иностранных наградах
Чиновники высоких рангов должны будут спрашивать разрешения непосредственно у Владимира Путина