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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Госдума исключила приборы с GPS и камерами из списка шпионской техники

Если такие устройства не модифицировали, чтобы незаконно собирать данные

Госдума исключила приборы с GPS и камерами из списка шпионской техники

Москвичи обнаружили себя в Шереметьеве из-за сбоя геолокации

Жители города жалуются на кратковременные проблемы с GPS c 2016 года

Москвичи обнаружили себя в Шереметьеве из-за сбоя геолокации

Основателю сервиса «ВкусLab» грозит уголовное дело из-за китайских GPS-трекеров

Он закупил гаджеты для курьеров компании

Основателю сервиса «ВкусLab» грозит уголовное дело из-за китайских GPS-трекеров

Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности

Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»

Москвичи сообщают о проблемах в работе GPS

Навигаторы телепортируют пользователей в Шереметьево

Москвичи сообщают о проблемах в работе GPS

Мусорные баки оборудуют устройствами отслеживания

Инициативу ввели в рамках борьбы с нелегальными свалками

Мусорные баки оборудуют устройствами отслеживания

«Яндекс» рассказал о решении проблем с GPS около Кремля

«Яндекс.Карты» будут автоматически распознавать резкие изменения положения координат GPS

«Яндекс» рассказал о решении проблем с GPS около Кремля

Москвичи жалуются на завышенные счета такси из-за проблем с GPS

Как рассказал сотрудник телеканала RTVi Игорь Белкин, его поездка вышла на 200 рублей дороже

Москвичи жалуются на завышенные счета такси из-за проблем с GPS

Дмитрий Песков — о сбоях в работе навигаторов возле Кремля (обновлено)

По словам пресс-секретаря президента, он тоже сталкивался с подобной проблемой

Дмитрий Песков — о сбоях в работе навигаторов возле Кремля (обновлено)

Сотрудник «Яндекса» рассказал, почему около Кремля неправильно работает GPS

Летом навигаторы начали в центре города показывать пользователям, что они в аэропорту Внуково

Сотрудник «Яндекса» рассказал, почему около Кремля неправильно работает GPS

Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей

Система будет упорядочивать трафик большегрузов и контролировать соблюдение ограничений

Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей

Почему Uber думает, что я во Внукове?
Почему Uber думает, что я во Внукове? Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова
Почему Uber думает, что я во Внукове?

Почему Uber думает, что я во Внукове?
Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова

Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS

Таксисты используют программы для подмены своих координат, чтобы получать наиболее выгодные заказы

Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS

На всех московских кладбищах установят GPS-терминалы

GPS-терминалы укажут посетителям координаты нужной могилы

На всех московских кладбищах установят GPS-терминалы

Россия приостановит работу американских станций GPS на своей территории

Их работа будет прекращена полностью, если Москва и Вашингтон не договорятся по поводу размещения станций ГЛОНАСС на территории США.

Россия приостановит работу американских станций GPS на своей территории

Обама запретил размещать ГЛОНАСС на территории США

В новом законе об оборонном бюджете страны прописали практически невыполнимые условия для размещения станций отечественной навигационной системы

Обама запретил размещать ГЛОНАСС на территории США

«Телематика»: Как уговорить фермеров купить навигаторы для тракторов
«Телематика»: Как уговорить фермеров купить навигаторы для тракторов 25-летняя Ольга Курсанова-Назарова продаёт GPS-навигаторы для сельхозтехники на 34 млн рублей в год. Как ей удаётся находить общий язык с не привыкшими к новым гаджетам фермерами?
«Телематика»: Как уговорить фермеров купить навигаторы для тракторов

«Телематика»: Как уговорить фермеров купить навигаторы для тракторов
25-летняя Ольга Курсанова-Назарова продаёт GPS-навигаторы для сельхозтехники на 34 млн рублей в год. Как ей удаётся находить общий язык с не привыкшими к новым гаджетам фермерами?

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы

За уборочной техникой города будут следить по GPS За всей дорожно-уборочной техникой города будет вестись GPS-контроль

За уборочной техникой города будут следить по GPS