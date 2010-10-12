Госдума исключила приборы с GPS и камерами из списка шпионской техники
Если такие устройства не модифицировали, чтобы незаконно собирать данные
Москвичи обнаружили себя в Шереметьеве из-за сбоя геолокации
Жители города жалуются на кратковременные проблемы с GPS c 2016 года
Основателю сервиса «ВкусLab» грозит уголовное дело из-за китайских GPS-трекеров
Он закупил гаджеты для курьеров компании
Такси в океан за 270 тысяч, запрет на выброс окурков и реновация для снижения преступности
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Причина зловония, сбои в GPS и номинация на «Золотой глобус»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Москвичи сообщают о проблемах в работе GPS
Навигаторы телепортируют пользователей в Шереметьево
Мусорные баки оборудуют устройствами отслеживания
Инициативу ввели в рамках борьбы с нелегальными свалками
«Яндекс» рассказал о решении проблем с GPS около Кремля
«Яндекс.Карты» будут автоматически распознавать резкие изменения положения координат GPS
Москвичи жалуются на завышенные счета такси из-за проблем с GPS
Как рассказал сотрудник телеканала RTVi Игорь Белкин, его поездка вышла на 200 рублей дороже
Дмитрий Песков — о сбоях в работе навигаторов возле Кремля (обновлено)
По словам пресс-секретаря президента, он тоже сталкивался с подобной проблемой
Сотрудник «Яндекса» рассказал, почему около Кремля неправильно работает GPS
Летом навигаторы начали в центре города показывать пользователям, что они в аэропорту Внуково
Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей
Система будет упорядочивать трафик большегрузов и контролировать соблюдение ограничений
Почему Uber думает, что я во Внукове? Разбираемся в ситуации со сбоем в системе навигации такси, из-за которого некоторые поездки отображаются как трансферы до Внукова
Водителей «Яндекс.Такси» и Gett уличили в подмене GPS
Таксисты используют программы для подмены своих координат, чтобы получать наиболее выгодные заказы
На всех московских кладбищах установят GPS-терминалы
GPS-терминалы укажут посетителям координаты нужной могилы
Россия приостановит работу американских станций GPS на своей территории
Их работа будет прекращена полностью, если Москва и Вашингтон не договорятся по поводу размещения станций ГЛОНАСС на территории США.
Обама запретил размещать ГЛОНАСС на территории США
В новом законе об оборонном бюджете страны прописали практически невыполнимые условия для размещения станций отечественной навигационной системы