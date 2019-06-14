В пресс-службе «Яндекса» рассказали The Village, что ошибки в определении геопозиции связаны со сбоями GPS, а не их сервисов. В компании объяснили, что такие проблемы происходят на всех устройствах, которые используют геолокацию. То есть приложению «Яндекс.Навигатор» приходит уже неверная информация: сегодня некоторые пользователи также заметили неправильное местоположение в Google Maps.

Москвичи жалуются на кратковременные сбои в работе GPS в городе, в том числе около Кремля, с 2016 года. Ранее устройства ошибочно считали, что пользователи находятся в аэропортах Домодедово и Внуково или даже в Атлантическом океане. The Village поговорил с экспертом в области компьютерных технологий, чтобы разобраться, что на самом деле происходит с навигацией в столице.