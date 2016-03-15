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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа

Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства

Это означает, что они признают вину

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Он был задержан в марте 2016 года

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Замминистра культуры Пирумову продлили арест по делу о хищении

Пирумов будет находиться под стражей как минимум до 15 октября

Замминистра культуры Пирумову продлили арест по делу о хищении

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

В ГЦСИ проходят обыски

В центр искусства пришли сотрудники ФСБ

В ГЦСИ проходят обыски

Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств

Ранее суд постановил наложить арест на имущество и счета Пирумова

Суд продлил арест замминистра культуры Пирумова по делу о хищении госсредств

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей

Где находятся похищенные деньги, неизвестно

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах

Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах

Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении

Ранее обвинения предъявили главе департамента Минкультуры Борису Мазо

Замминистру культуры Пирумову предъявлены обвинения в хищении

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях

Григория Пирумова арестовали до 10 мая

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях

Директора «Балтстроя» арестовали по делу о хищении в Минкультуры

Дмитрия Сергеева подозревают в хищении денег, выделенных на реставрацию культурных объектов

Директора «Балтстроя» арестовали по делу о хищении в Минкультуры