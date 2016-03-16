Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа
Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»
Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»
Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства
Это означает, что они признают вину
Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства Это означает, что они признают вину
Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры
Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину
Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину
Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился
Он был задержан в марте 2016 года
Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился Он был задержан в марте 2016 года
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей
Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры
В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)
Их подозревают в растрате бюджетных средств
В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено) Их подозревают в растрате бюджетных средств
Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры
Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках
Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках
Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах
Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря