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Новости

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа

Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»

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Новости

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»

Новости

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства

Это означает, что они признают вину

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Новости

Фигуранты дела о хищениях в Минкультуры попросили об особом порядке разбирательства Это означает, что они признают вину

Ситуация

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

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Ситуация

Медведев уволил обвиняемого в хищениях замминистра культуры Ранее сообщалось, что все фигуранты дела о махинациях с деньгами на реставрацию памятников признали вину

Город

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился

Он был задержан в марте 2016 года

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Город

Обвиняемый в хищениях замминистра культуры Григорий Пирумов уволился Он был задержан в марте 2016 года

Город

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей

Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

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Город

В реставрации Эрмитажа нашли нарушения на 142 миллиона рублей Проверка могла быть связана с хищениями в Министерстве культуры

Ситуация

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено)

Их подозревают в растрате бюджетных средств

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Ситуация

В Москве задержали бывшего главу ГЦСИ и его зама (обновлено) Их подозревают в растрате бюджетных средств

Ситуация

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры

Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

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Ситуация

Суд арестовал имущество обвиняемого в хищениях замминистра культуры Предполагается, что речь идёт о десятках миллионов рублей на его счетах в банках

Ситуация

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах

Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря

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Ситуация

Замминистра культуры обвиняют в хищении средств на четырёх объектах Ранее сообщалось об обвинениях только по поводу реставрации Новодевичьего монастыря

Ситуация

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях

Григория Пирумова арестовали до 10 мая

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Ситуация

Замминистра культуры арестовали по делу о хищениях Григория Пирумова арестовали до 10 мая