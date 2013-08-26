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«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе

Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов

Выбрасывать пластик правильно
Выбрасывать пластик правильно Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным
Выбрасывать пластик правильно

Выбрасывать пластик правильно
Чтобы доброе намерение не стало бессмысленным

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор

Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор
Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода

Крупнейшие операторы по переработке мусора создадут собственную организацию

Соучредителями станут «Хартия» Игоря Чайки, «ЭкоЛайн» и МСК-НТ

Крупнейшие операторы по переработке мусора создадут собственную организацию
Соучредителями станут «Хартия» Игоря Чайки, «ЭкоЛайн» и МСК-НТ

Куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино»
Куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино» Рост цен на услуги и протесты в области как итог поручения президента
Куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино»

Куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино»
Рост цен на услуги и протесты в области как итог поручения президента

Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора

Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»

Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора
Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»

«Архнадзор» предложил кандидатам в мэры хартию о защите культурного наследия

Кандидатам в мэры Москвы предложили договориться об охране исторического центра города.

«Архнадзор» предложил кандидатам в мэры хартию о защите культурного наследия
Кандидатам в мэры Москвы предложили договориться об охране исторического центра города.