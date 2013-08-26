«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе
Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
«Важные истории» — о том, как приближенные Путина зарабатывают на мусорной реформе Получая право на строительство мусоросжигательных заводов и вывоз отходов из регионов
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусорПоказываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
Не на свалку: Куда уезжает ваш сортированный мусор Показываем путь отходов от цветных контейнеров во дворе до перерабатывающего завода
Крупнейшие операторы по переработке мусора создадут собственную организацию
Соучредителями станут «Хартия» Игоря Чайки, «ЭкоЛайн» и МСК-НТ
Крупнейшие операторы по переработке мусора создадут собственную организацию Соучредителями станут «Хартия» Игоря Чайки, «ЭкоЛайн» и МСК-НТ
Куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино» Рост цен на услуги и протесты в области как итог поручения президента
Куда Москва свозит мусор после закрытия свалки «Кучино» Рост цен на услуги и протесты в области как итог поручения президента
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора
Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
Игорь Чайка покупает одного из крупнейших подрядчиков по вывозу мусора Сын генпрокурора приобретает 100 % компании «Хартия»
«Архнадзор» предложил кандидатам в мэры хартию о защите культурного наследия
Кандидатам в мэры Москвы предложили договориться об охране исторического центра города.