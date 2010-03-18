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Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев
Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)
Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп
Alfa Future People анонсировал новых участников фестиваля
Лайнап пополнили Ферри Корстен и Don Diablo
В Москве пройдет хаус-вечеринка команд Norma и Vse Svoi
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Свои сеты отыграют немецкий диджей Хелена Гауф и московская группа Cream Soda
«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку
«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица» The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку
В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...