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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки

Про транс, хаус, глитч и места их зарождения расскажет Ник Завриев

Подкаст «Яндекса» об истории электронной музыки

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)

Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено)

Alfa Future People анонсировал новых участников фестиваля

Лайнап пополнили Ферри Корстен и Don Diablo

Alfa Future People анонсировал новых участников фестиваля

В Москве пройдет хаус-вечеринка команд Norma и Vse Svoi

На мероприятии выступят музыканты из России, Германии и Аргентины

В Москве пройдет хаус-вечеринка команд Norma и Vse Svoi

Bosco Fresh Fest объявил ночную программу фестиваля

Свои сеты отыграют немецкий диджей Хелена Гауф и московская группа Cream Soda

Bosco Fresh Fest объявил ночную программу фестиваля

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»

«Техно-клуб — cлишком узко для нас»: Как устроена «Рабица»
The Village — о новом пространстве команд «Минимум» и JOY, где играют техно, индастриал и экспериментальную музыку

В Париже открылся Минибар Семейный бизнес для знатного французского диджея Cabanne является вовсе не мечтой, как для многих читалей. Владелец лейбла Minibar Records Jean-Guillaume Cabanne два месяца назад открыл музыкальный бар в самом сердце Парижа с одноименным названием - Minibar. Компаньонами по работе выступили его родной брат и кузен, а для дизайн-концепции использованы персонажи фирменного стиля...

В Париже открылся Минибар