6 февраля, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости19 июля 2019

Фестиваль Gate объявил вторую волну артистов (обновлено) Посетителей ожидают 36 часов музыки в режиме нон-стоп

РедакторРоман Чернянский

Обновлено

Третий музыкальный фестиваль Gate, который пройдет в пространстве Mutabor в конце августа, объявил вторую волну артистов.

На мероприятии с новым альбом, который пока никто не слышал, выступят представители диско и синтипопа Hercules & Love Affair, а также Luke Slater со своим проектом Planetary Assaul Systems. Также на фестиваль приедут ретрофутурист Kuedo и электронщик Thomas P. Heckmann. Кроме того, гостей ждут выступления Aïsha Devi, Cardopusher, Dan Andrei, Andrey Zots и Kovyazin D.

3 июля, 14:39

Третий музыкальный фестиваль Gate проведут в конце августа в пространстве Mutabor. В течение 36 часов артисты со всего мира будут выступать на пяти сценах в режиме нон-стоп.

Среди участников фестиваля — представители французской хаус-сцены Apolloniа, голландец Том Траго, резидент берлинского клуба Berghain диджей Boris и выросшая на детройтском техно Magda.

Также посетители услышат резидента Arma17 и сооснователя лейбла Nervmusic Дениса Казначеева и Евгения Машкова из промогруппы System 108.

Днем в Mutabor будет открыт двор со спортивными площадками, а также фуд-корт. В продаже уже появились билеты по тарифу Early Bird, позднее цены на них вырастут.

Когда
24 и 25 августа

Где
Mutabor

Стоимость
от 1 250 рублей

Facebook

Источник: представители фестиваля

Share
0
скопировать ссылку

Читайте также:

Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом
Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом 10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева
5
Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом

Экспортозамещение: Российская электронная музыка, которую ценят за рубежом 10 проектов — без Нины Кравиц и Филиппа Горбачева

Большой гид по летним музыкальным фестивалям
Большой гид по летним музыкальным фестивалямPrimal Scream в Тульской области, Мамонов на заводе, Джеймс Блейк во Дворце пионеров, ЛСП в «Лужниках» и Монеточка везде
1
Большой гид по летним музыкальным фестивалям

Большой гид по летним музыкальным фестивалям Primal Scream в Тульской области, Мамонов на заводе, Джеймс Блейк во Дворце пионеров, ЛСП в «Лужниках» и Монеточка везде

«Идет безумная битва за хедлайнеров»: Большое интервью с Ильей Бортнюком
«Идет безумная битва за хедлайнеров»: Большое интервью с Ильей БортнюкомОснователь компании «Светлая музыка» — о том, каких артистов не пустят в новый клуб «Морзе» и зачем «Стереолету» приставка Tinkoff
0
«Идет безумная битва за хедлайнеров»: Большое интервью с Ильей Бортнюком

«Идет безумная битва за хедлайнеров»: Большое интервью с Ильей Бортнюком Основатель компании «Светлая музыка» — о том, каких артистов не пустят в новый клуб «Морзе» и зачем «Стереолету» приставка Tinkoff

«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира»
«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира» За пять лет небольшой шоукейс новой русской музыки превратился в один из лучших летних фестивалей в стране. Как это произошло?
3
«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира»

«„Боль“ конкурирует с фестивалями со всего мира» За пять лет небольшой шоукейс новой русской музыки превратился в один из лучших летних фестивалей в стране. Как это произошло?

Комментарии

0 комментариев
Комментировать

Тэги

Событие

Прочее

Новое и лучшее

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду

Первая полоса

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людейОбъясняем, что делать
0
По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей

По всей Москве к участникам митингов приходят участковые. Они терроризируют и запугивают людей Объясняем, что делать

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом
0
Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше?

Итак, вас задержала полиция. Что делать дальше? Как отказаться давать телефон, зачем забирать копию протокола, куда жаловаться потом

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митингРазбираемся с экспертами
0
Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг

Как справиться с тревожностью, страхом умереть при Путине и виной из-за того, что не можешь выйти на митинг Разбираемся с экспертами

13 флисок для переменчивой погоды
13 флисок для переменчивой погоды
0
13 флисок для переменчивой погоды

13 флисок для переменчивой погоды

Большой гид по сноуборду
Большой гид по сноубордуКак выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься
0
Большой гид по сноуборду

Большой гид по сноуборду Как выбрать доску и снаряжение и где научиться кататься

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»
0
Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Тарталетки в Atelier de Tartelettes «Депо», бельгийский бар Sous Sol на Патриках, лотерея в алкобуфете «Шашлычная»

Лучшие события в городе прямо сейчас
Лучшие события в городе прямо сейчасЗимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю
0
Лучшие события в городе прямо сейчас

Лучшие события в городе прямо сейчас Зимний бал, 12-часовой концерт и премьера Литвиновой — пара десятков планов на эту неделю

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-роллеЧто слушать, читать и смотреть на этой неделе
0
Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле

Гиперпоп из Сибири, антиромком к 14 февраля и книга о шведском рок-н-ролле Что слушать, читать и смотреть на этой неделе

Коллекция детской одежды adidas и Lego
Коллекция детской одежды adidas и LegoПонравится и взрослым, и самым маленьким
0
Коллекция детской одежды adidas и Lego

Коллекция детской одежды adidas и Lego Понравится и взрослым, и самым маленьким

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье
0
«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

«Северный ветер»: Эскапистская (и актуальная) сказка Ренаты Литвиновой о заколдованном семействе в безвременье

Как выбрать расческу
Как выбрать расческуИ правильно расчесывать волосы
1
Как выбрать расческу

Как выбрать расческу И правильно расчесывать волосы

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды
0
Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

Новые завтраки в ресторанах Москвы: от овсянки и оладий с черной икрой до чаши Будды

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)
0
«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны»

«Нас запугивают»: Заявление The Village по делу против главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за шутку о митингах (реально смешную, кстати)

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждаютКак задерживали и избивали протестующих в Москве
0
После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают

После суда над Навальным силовики ожесточились еще больше. И вот видео, которые это подтверждают Как задерживали и избивали протестующих в Москве

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метроА к некоторым приходят домой
5
Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро

Система распознавания лиц теперь ищет тех, кто выходил на митинги. Их останавливают прямо на входе в метро А к некоторым приходят домой

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах
0
Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что смотреть в феврале на Netflix, «Кинопоиске HD», «Амедиатеке» и других стримингах

Что покупать в летней коллекции H&M Studio
Что покупать в летней коллекции H&M StudioПайетки, экокожа и бахрома
0
Что покупать в летней коллекции H&M Studio

Что покупать в летней коллекции H&M Studio Пайетки, экокожа и бахрома

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-мИ выжили
Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м
Спецпроект

Как смельчаки запустили бизнес в 2008, 2014 и 2020-м И выжили

Москва после суда над Алексеем Навальным
Москва после суда над Алексеем НавальнымСторонники политика выходят на улицы города
0
Москва после суда над Алексеем Навальным

Москва после суда над Алексеем Навальным Сторонники политика выходят на улицы города

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»Собрали мемы о процессе над оппозиционером
0
«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка»

«Символично, что суд над Навальным проходит в день сурка» Собрали мемы о процессе над оппозиционером

Подпишитесь на рассылку