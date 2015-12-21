Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
На месте Hediard открылась кондитерская Katusha
Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard
В «Сокольниках» открылась кондитерская Katusha
В кондитерской представлена продукция бренда Hediard
Команда Hediard запустила бренд Katusha
В планах — открытие бутиков Katusha с кондитерскими изделиями и бакалейными деликатесами, а также сети ресторанов