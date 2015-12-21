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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи
Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве

Кто и зачем сейчас открывает кафе в Москве
Московские рестораторы оправились от шока и стали открывать больше новых заведений. The Village узнал, как успехи

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

Продукция в новой кондитерской такая же, как и в закрывшемся Hediard

На месте Hediard открылась кондитерская Katusha

В «Сокольниках» открылась кондитерская Katusha

В кондитерской представлена продукция бренда Hediard

В «Сокольниках» открылась кондитерская Katusha

Команда Hediard запустила бренд Katusha

В планах — открытие бутиков Katusha с кондитерскими изделиями и бакалейными деликатесами, а также сети ресторанов

Команда Hediard запустила бренд Katusha