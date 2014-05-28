Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России» Корреспондент H&F Юлия Незнанова поговорила с основателем анонимной социальной сети о том, как сплетни в мобильном приложении делают мир жёстче, но искреннее.