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Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей
Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело

Вон из Москвы: Где в России выгодно начинать своё дело
Инфографика по всем регионам страны с комментариями практикующих предпринимателей

Как предприниматели остались без новогодней ярмарки
Как предприниматели остались без новогодней ярмарки Новогодняя ярмарка в парке на Поклонной горе так и не открылась — арендаторы терпят убытки. The Village узнал у них и у представителей парка, что произошло
Как предприниматели остались без новогодней ярмарки

Как предприниматели остались без новогодней ярмарки
Новогодняя ярмарка в парке на Поклонной горе так и не открылась — арендаторы терпят убытки. The Village узнал у них и у представителей парка, что произошло

Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания
Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания The Village поговорил с Давидом Яном о том, чем занимаются тысяча сотрудников компании ABBYY, почему нужно отказаться от соли и сахара и когда Siri начнёт нас понимать
Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания

Давид Ян — о том, как создал IT-компанию, открыл несколько ресторанов и разработал систему питания
The Village поговорил с Давидом Яном о том, чем занимаются тысяча сотрудников компании ABBYY, почему нужно отказаться от соли и сахара и когда Siri начнёт нас понимать

Кто заработает в кризис
Кто заработает в кризис Каждый кризис — это не только потери клиентов и бюджетов, но и поиск новых решений. The Village спросил предпринимателей, инвесторов и аналитиков, кому падение экономики на пользу
Кто заработает в кризис

Кто заработает в кризис
Каждый кризис — это не только потери клиентов и бюджетов, но и поиск новых решений. The Village спросил предпринимателей, инвесторов и аналитиков, кому падение экономики на пользу

Как звезды инвестируют в технологии
Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Как звезды инвестируют в технологии

Как звезды инвестируют в технологии
Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Неделя бизнеса

Неделя бизнесаThe Village подводит итоги недели предпринимательства, в рамках которой мы выяснили, как заработать в кризис, пережить войну и возглавить рейтинг молодых бизнесменов

Неделя бизнеса

Неделя бизнеса
The Village подводит итоги недели предпринимательства, в рамках которой мы выяснили, как заработать в кризис, пережить войну и возглавить рейтинг молодых бизнесменов

Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014 The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет
Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014

Рейтинг молодых и успешных предпринимателей России: 2014
The Village представляет третий рейтинг бизнесменов до 35 лет

Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые времена The Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль

Не психуй: Как тратить деньги в тяжёлые времена
The Village рассказывает, что лучше купить на дешёвый рубль — акцию российской компании или автомобиль

Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве
Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве Неожиданный снос, рейдерский захват, продажа помещения собственником и другие проблемы предпринимателей, которые пытаются арендовать недвижимость в Москве
Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве

Долго, дорого: Предприниматели — о поисках помещения в Москве
Неожиданный снос, рейдерский захват, продажа помещения собственником и другие проблемы предпринимателей, которые пытаются арендовать недвижимость в Москве

Как деньги влияют на мозг, секс и счастье
Как деньги влияют на мозг, секс и счастье The Village прочитал множество исследований, посвящённых деньгам, и узнал, почему люди делают заначки, женщины любят богатых, а вещи не приносят счастья
Как деньги влияют на мозг, секс и счастье

Как деньги влияют на мозг, секс и счастье
The Village прочитал множество исследований, посвящённых деньгам, и узнал, почему люди делают заначки, женщины любят богатых, а вещи не приносят счастья

Зачем государство охотится за данными о покупках россиян Скоро в России кассовые аппараты в магазинах будут отправлять данные о ваших покупках налоговикам. Пока это эксперимент. Не нарушает ли он закон и какова его цель?

Зачем государство охотится за данными о покупках россиян
Скоро в России кассовые аппараты в магазинах будут отправлять данные о ваших покупках налоговикам. Пока это эксперимент. Не нарушает ли он закон и какова его цель?

Опасная профессия: За что судят российских мэров
Опасная профессия: За что судят российских мэров Подготовка теракта, злоупотребление служебными полномочиями, взяточничество и халатность, повлекшая гибель людей, — The Village собрал самые громкие преступления, в которых обвиняют российских мэров
Опасная профессия: За что судят российских мэров

Опасная профессия: За что судят российских мэров
Подготовка теракта, злоупотребление служебными полномочиями, взяточничество и халатность, повлекшая гибель людей, — The Village собрал самые громкие преступления, в которых обвиняют российских мэров

10 историй, которыми мы гордимся
10 историй, которыми мы гордимся H&F вспоминает лучшие материалы за последний год.
10 историй, которыми мы гордимся

10 историй, которыми мы гордимся
H&F вспоминает лучшие материалы за последний год.

Emivi: Почему фотомодель начала шить кружевное бельё
Emivi: Почему фотомодель начала шить кружевное бельё Фотомодель Эмилия Вишневская открыла ателье и занялась индивидуальным пошивом нижнего белья. Со временем бренд Emivi появился в розничной сети MonAmour и собственных магазинах.
Emivi: Почему фотомодель начала шить кружевное бельё

Emivi: Почему фотомодель начала шить кружевное бельё
Фотомодель Эмилия Вишневская открыла ателье и занялась индивидуальным пошивом нижнего белья. Со временем бренд Emivi появился в розничной сети MonAmour и собственных магазинах.

Delivery Club: Как стать крупнейшим сервисом доставки еды в России
Delivery Club: Как стать крупнейшим сервисом доставки еды в России В июне Delivery Club купила международная компания Foodpanda, которая так и не смогла обойти конкурента на российском рынке. За пять лет количество заказов у сервиса увеличилось с 15 до 12 000 в день.
Delivery Club: Как стать крупнейшим сервисом доставки еды в России

Delivery Club: Как стать крупнейшим сервисом доставки еды в России
В июне Delivery Club купила международная компания Foodpanda, которая так и не смогла обойти конкурента на российском рынке. За пять лет количество заказов у сервиса увеличилось с 15 до 12 000 в день.

Жизнь налаживается: Украинские предприниматели — об ассоциации с ЕС, новом президенте и цене перемен
Жизнь налаживается: Украинские предприниматели — об ассоциации с ЕС, новом президенте и цене перемен Убытки украинских компаний выросли за прошедшие полгода в 5,5 раза. Сегодня в Центральной Украине спокойно. Местные бизнесмены рассказали H&F, как вновь становятся на ноги.
Жизнь налаживается: Украинские предприниматели — об ассоциации с ЕС, новом президенте и цене перемен

Жизнь налаживается: Украинские предприниматели — об ассоциации с ЕС, новом президенте и цене перемен
Убытки украинских компаний выросли за прошедшие полгода в 5,5 раза. Сегодня в Центральной Украине спокойно. Местные бизнесмены рассказали H&F, как вновь становятся на ноги.

Под дождём: Как сезонный бизнес переживает плохую погоду
Под дождём: Как сезонный бизнес переживает плохую погоду Московским предпринимателям пришлось пережить холодный дождливый июнь. Чего им это стоило?
Под дождём: Как сезонный бизнес переживает плохую погоду

Под дождём: Как сезонный бизнес переживает плохую погоду
Московским предпринимателям пришлось пережить холодный дождливый июнь. Чего им это стоило?

Принципы Валерии Гонтаревой, Национальный банк Украины
Принципы Валерии Гонтаревой, Национальный банк Украины Глава Национального банка Украины — о зарплате, семье, бизнесе и неудачных законах.
Принципы Валерии Гонтаревой, Национальный банк Украины

Принципы Валерии Гонтаревой, Национальный банк Украины
Глава Национального банка Украины — о зарплате, семье, бизнесе и неудачных законах.

Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России»
Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России» Корреспондент H&F Юлия Незнанова поговорила с основателем анонимной социальной сети о том, как сплетни в мобильном приложении делают мир жёстче, но искреннее.
Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России»

Дэвид Байтау (Secret): «Я проснулся в 2:30 и понял, что мы бомбанули в России»
Корреспондент H&F Юлия Незнанова поговорила с основателем анонимной социальной сети о том, как сплетни в мобильном приложении делают мир жёстче, но искреннее.

Принципы Петра Порошенко, Roshen
Принципы Петра Порошенко, Roshen Новый президент Украины, а в прошлом успешный предприниматель Пётр Порошенко — о бизнес-кредитах, правилах найма сотрудников и формуле успеха любой компании.
Принципы Петра Порошенко, Roshen

Принципы Петра Порошенко, Roshen
Новый президент Украины, а в прошлом успешный предприниматель Пётр Порошенко — о бизнес-кредитах, правилах найма сотрудников и формуле успеха любой компании.

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