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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

К 2025 году россияне получат генетические паспорта

Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны

К 2025 году россияне получат генетические паспорта

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В качестве приглашенного спикера выступит профессор Сорбонны Ольга Киселева

Участники Science Slam в ЦДХ расскажут об искусстве в науке

В Дарвиновском музее пройдет лекция о химии любви

Ее проведет профессор МГУ Вячеслав Дубынин

В Дарвиновском музее пройдет лекция о химии любви

Роспотребнадзор назвал точную причину зловония в Москве

Ею стал меркаптан

Роспотребнадзор назвал точную причину зловония в Москве

Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии

Вырученные средства направят на ремонт и строительство очистных сооружений

Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии

За что дали Нобелевскую премию в этом году
За что дали Нобелевскую премию в этом году Что такое криомикроскопия, когда стоит начинать школьные занятия и как манипулировать финансовыми решениями
За что дали Нобелевскую премию в этом году

За что дали Нобелевскую премию в этом году
Что такое криомикроскопия, когда стоит начинать школьные занятия и как манипулировать финансовыми решениями

В таблице Менделеева официально появился «московий»

Им стал 115-й элемент таблицы

В таблице Менделеева официально появился «московий»

За что дали Нобелевскую премию в этом году?
За что дали Нобелевскую премию в этом году? Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года
За что дали Нобелевскую премию в этом году?

За что дали Нобелевскую премию в этом году?
Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года

Как правильно читать этикетки косметических средств
Как правильно читать этикетки косметических средств The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом
Как правильно читать этикетки косметических средств

Как правильно читать этикетки косметических средств
The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом

МГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира по 23 специальностям

Наиболее высокую оценку МГУ получил в области лингвистики — 17-е место

МГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира по 23 специальностям

В квартире в Бутове нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки

В квартире нашли химические реактивы и лабораторную посуду

В квартире в Бутове нашли лабораторию по изготовлению взрывчатки

Почему нельзя мешать пиво с водкой?
Почему нельзя мешать пиво с водкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему нельзя мешать пиво с водкой?

Почему нельзя мешать пиво с водкой?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи?
Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи?

Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Куриные яйца своими руками Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).

Куриные яйца своими руками