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Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»

В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
В видеороликах о химии участвуют популярные блогеры

К 2025 году россияне получат генетические паспорта

Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны

К 2025 году россияне получат генетические паспорта
Они должны обеспечить химическую и биологическую безопасность страны

Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии

Вырученные средства направят на ремонт и строительство очистных сооружений

Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии
Вырученные средства направят на ремонт и строительство очистных сооружений

За что дали Нобелевскую премию в этом году
За что дали Нобелевскую премию в этом году Что такое криомикроскопия, когда стоит начинать школьные занятия и как манипулировать финансовыми решениями
За что дали Нобелевскую премию в этом году

За что дали Нобелевскую премию в этом году
Что такое криомикроскопия, когда стоит начинать школьные занятия и как манипулировать финансовыми решениями

За что дали Нобелевскую премию в этом году?
За что дали Нобелевскую премию в этом году? Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года
За что дали Нобелевскую премию в этом году?

За что дали Нобелевскую премию в этом году?
Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года

Как правильно читать этикетки косметических средств
Как правильно читать этикетки косметических средств The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом
Как правильно читать этикетки косметических средств

Как правильно читать этикетки косметических средств
The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом

Почему нельзя мешать пиво с водкой?
Почему нельзя мешать пиво с водкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему нельзя мешать пиво с водкой?

Почему нельзя мешать пиво с водкой?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи?
Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи?

Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане

Куриные яйца своими руками Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).

Куриные яйца своими руками
Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).