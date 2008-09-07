Google запустил на YouTube научно-популярный канал «Отвечает Менделеев»
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К 2025 году россияне получат генетические паспорта
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Минстрой предложил ввести сбор с бытовой химии
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За что дали Нобелевскую премию в этом году Что такое криомикроскопия, когда стоит начинать школьные занятия и как манипулировать финансовыми решениями
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За что дали Нобелевскую премию в этом году? Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года
За что дали Нобелевскую премию в этом году? Российские ученые объясняют, почему важны открытия — лауреаты 2016 года
Как правильно читать этикетки косметических средств The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом
Как правильно читать этикетки косметических средств The Village составил список веществ, которые чаще всего используются в средствах по уходу за телом
Почему нельзя мешать пиво с водкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Почему нельзя мешать пиво с водкой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Добавляют ли в бассейны реагент для обнаружения мочи? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Куриные яйца своими руками Трудно в это поверить, но, судя по разным источникам, китайские умельцы научились создавать искусственные куриные яйца, неотличимые от настоящих. Такие изделия обходятся дешевле и создаются гораздо быстрее, что и послужило причиной для появления так называемых “пищевых пиратов” (food pirates).