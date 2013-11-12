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Претенденты на покупку Twitter, фитотерапия от Marlboro и проверка iPhone 7

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Претенденты на покупку Twitter, фитотерапия от Marlboro и проверка iPhone 7
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Зов улиц: 46 открытых веранд и террас
Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе

Кафе Glenuill
Кафе Glenuill Небольшое кафе с умной повседневной едой шеф-повара Глена Баллиса
Кафе Glenuill

Кафе Glenuill
Небольшое кафе с умной повседневной едой шеф-повара Глена Баллиса

Фоторепортаж: Новогодние интерьеры ресторанов и кафе
Фоторепортаж: Новогодние интерьеры ресторанов и кафе Как московские рестораны и кафе оформили свои интерьеры к новогодним праздникам.
Фоторепортаж: Новогодние интерьеры ресторанов и кафе

Фоторепортаж: Новогодние интерьеры ресторанов и кафе
Как московские рестораны и кафе оформили свои интерьеры к новогодним праздникам.

Меню Shake Shack, роллы с местной рыбой в «Свои люди», кафе Ламберти в Aizel
Меню Shake Shack, роллы с местной рыбой в «Свои люди», кафе Ламберти в Aizel Burger Brothers на «Маяковской», общее меню в ресторанах Кирилла Гусева, новый проект Уильяма Ламберти и Shake Shack — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.
Меню Shake Shack, роллы с местной рыбой в «Свои люди», кафе Ламберти в Aizel

Меню Shake Shack, роллы с местной рыбой в «Свои люди», кафе Ламберти в Aizel
Burger Brothers на «Маяковской», общее меню в ресторанах Кирилла Гусева, новый проект Уильяма Ламберти и Shake Shack — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.

Уильям Ламберти открыл новый ресторан в Москве

В Столешниковом переулке заработал новый ресторан Honest ресторатора Уильяма Ламберти.

Уильям Ламберти открыл новый ресторан в Москве
В Столешниковом переулке заработал новый ресторан Honest ресторатора Уильяма Ламберти.