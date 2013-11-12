Претенденты на покупку Twitter, фитотерапия от Marlboro и проверка iPhone 7
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Претенденты на покупку Twitter, фитотерапия от Marlboro и проверка iPhone 7 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Зов улиц: 46 открытых веранд и террас Круглосуточные, с отличным видом на Москву, с хорошей едой и во дворах — The Village нашёл больше четырёх десятков веранд и террас в городе
Фоторепортаж: Новогодние интерьеры ресторанов и кафе Как московские рестораны и кафе оформили свои интерьеры к новогодним праздникам.
Фоторепортаж: Новогодние интерьеры ресторанов и кафе Как московские рестораны и кафе оформили свои интерьеры к новогодним праздникам.
Меню Shake Shack, роллы с местной рыбой в «Свои люди», кафе Ламберти в Aizel Burger Brothers на «Маяковской», общее меню в ресторанах Кирилла Гусева, новый проект Уильяма Ламберти и Shake Shack — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.