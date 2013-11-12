Меню Shake Shack, роллы с местной рыбой в «Свои люди», кафе Ламберти в Aizel Burger Brothers на «Маяковской», общее меню в ресторанах Кирилла Гусева, новый проект Уильяма Ламберти и Shake Shack — The Village рассказывает об этих и других новостях из ресторанной жизни Москвы.