Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Android-смартфонах обнаружили новую критическую уязвимость
Она угрожает владельцам гаджетов Samsung, LG, HTC и ZTE
В Android-смартфонах обнаружили новую критическую уязвимость Она угрожает владельцам гаджетов Samsung, LG, HTC и ZTE
Как появился Android Операционная система Android работает на большинстве смартфонов планеты. The Village — о том, кто ее придумал и как она захватила мир
HTC стала прибыльной За три месяца компании удалось заработать $92 млн
Заказ на производство последнего планшета Google получила HTC
Asus же сосредоточится на продвижении собственных гаджетов
Заказ на производство последнего планшета Google получила HTC Asus же сосредоточится на продвижении собственных гаджетов
Ведущий дизайнер HTC покидает компанию
Он решил заняться собственными проектами, но поможет производителю с ещё одним флагманом
Ведущий дизайнер HTC покидает компанию Он решил заняться собственными проектами, но поможет производителю с ещё одним флагманом
HTC призвала на помощь бывшего директора по маркетингу Samsung
До этого он занимался продвижением Galaxy
HTC призвала на помощь бывшего директора по маркетингу Samsung До этого он занимался продвижением Galaxy
Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны
Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов
Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов
Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет
В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне
Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне
В Сети появился подробный обзор нового флагмана от HTC
Он отличается экраном с диагональю в 5 дюймов, более продуманным ПО и более высоким качеством камеры
В Сети появился подробный обзор нового флагмана от HTC Он отличается экраном с диагональю в 5 дюймов, более продуманным ПО и более высоким качеством камеры
Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC
При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций
Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций
Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз
Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств
Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт Создатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
Facebook выпустит телефон совместно с HTC за $99
Приложение представляет из себя домашнюю страницу и экран блокировки мобильных устройств лентой обновлений Facebook