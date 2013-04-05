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Новости

Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Прокат киноновинок в iTunes, GIF-робот и развитие Telegram Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обвал акций Apple, госрегулирование Big Data и откровения стартаперов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

В Android-смартфонах обнаружили новую критическую уязвимость

Она угрожает владельцам гаджетов Samsung, LG, HTC и ZTE

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Новости

В Android-смартфонах обнаружили новую критическую уязвимость Она угрожает владельцам гаджетов Samsung, LG, HTC и ZTE

Как появился Android
Истории
Как появился AndroidОперационная система Android работает на большинстве смартфонов планеты. The Village — о том, кто ее придумал и как она захватила мир
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Как появился Android
Истории

Как появился Android Операционная система Android работает на большинстве смартфонов планеты. The Village — о том, кто ее придумал и как она захватила мир

Новости

HTC стала прибыльной

За три месяца компании удалось заработать $92 млн

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Новости

HTC стала прибыльной За три месяца компании удалось заработать $92 млн

Новости

Заказ на производство последнего планшета Google получила HTC

Asus же сосредоточится на продвижении собственных гаджетов

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Новости

Заказ на производство последнего планшета Google получила HTC Asus же сосредоточится на продвижении собственных гаджетов

Новости

Ведущий дизайнер HTC покидает компанию

Он решил заняться собственными проектами, но поможет производителю с ещё одним флагманом

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Новости

Ведущий дизайнер HTC покидает компанию Он решил заняться собственными проектами, но поможет производителю с ещё одним флагманом

Новости

HTC призвала на помощь бывшего директора по маркетингу Samsung

До этого он занимался продвижением Galaxy

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Новости

HTC призвала на помощь бывшего директора по маркетингу Samsung До этого он занимался продвижением Galaxy

Новости

Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны

Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов

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Новости

Американцам позволят зачищать и блокировать украденные у них телефоны Об этом уже договорились ведущие сотовые операторы США и производители смартфонов

Новости

Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет

В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне

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Гари Олдман переложил ответственность за продвижение HTC One M8 на интернет В рекламных роликах с его участием не раскрывается детальной информации о смартфоне

Новости

В Сети появился подробный обзор нового флагмана от HTC

Он отличается экраном с диагональю в 5 дюймов, более продуманным ПО и более высоким качеством камеры

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Новости

В Сети появился подробный обзор нового флагмана от HTC Он отличается экраном с диагональю в 5 дюймов, более продуманным ПО и более высоким качеством камеры

Новости

Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC

При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций

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Новости

Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций

Новости

Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз

Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств

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Новости

Телефоны с Facebook Home удалось распродать только после снижения их цены в 100 раз Американский оператор AT&T не планирует заказывать дополнительную партию этих устройств

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний
Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайтСоздатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.
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Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт
Облако знаний

Проверка на вшивость: 10 бесплатных способов протестировать сайт Создатели сайта зачастую не замечают незначительных ошибок и технических неполадок — меж тем они могут снизить трафик и продажи. H&F выяснил, как проверить свой сайт на наличие багов.

Новости

Facebook выпустит телефон совместно с HTC за $99

Приложение представляет из себя домашнюю страницу и экран блокировки мобильных устройств лентой обновлений Facebook

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Новости

Facebook выпустит телефон совместно с HTC за $99 Приложение представляет из себя домашнюю страницу и экран блокировки мобильных устройств лентой обновлений Facebook