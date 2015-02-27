На прошлой неделе корпорацией Google занялась российская ФАС. Она начала антимонопольное расследование по жалобе компании «Яндекс». Причина —— Google запрещает предустанавливать приложения и сервисы конкурентов в устройствах, работающих на базе ее мобильной операционной системы Android. Цена вопроса довольно велика. В прошлом году в мире было продано миллиард устройств на Android. В России доля смартфонов на Android превышает 80 %.

The Village узнал, как появилась операционная система и почему стала такой популярной.

Смартфон для гиков

Будущий создатель Android Энди Рубин вырос в Чаппакуа, штат Нью-Йорк.

В какой-то момент его отец из психолога переквалифицировался в продавца электроники, и комната Энди наполнилась новейшими гаджетами. Ещё в школе он сходил с ума от компьютеров, а после колледжа пошёл работать в Carl Zeiss, где занимался разработкой роботизированного оборудования. Потом Рубин переехал в Швейцарию и мог бы на всю жизнь остаться там, если бы не каникулы на Каймановых островах в 1989 году. Ранним солнечным утром он прогуливался по пляжу и увидел спящего в шезлонге человека. Им оказался разработчик Apple Билл Касвелл (девушка выгнала его из бунгало после ссоры). Рубин разговорился с ним и предложил пожить в своём коттедже. Вскоре Касвелл предложил ему вернуться в США и присоединиться к Apple (в то время она как раз выпустила свой знаменитый Macintosh). В корпорации Рубин занимался разработкой модели компьютера Quadra.

В 1990 году Apple выделила разработку вычислительных устройств в отдельную компанию под названием General Magic, куда Рубин попал два года спустя. Вместе с другими разработчиками он соорудил некое подобие чердака с кроватями над рабочим оупенспейсом и стал проводить в офисе всё своё время, разрабатывая операционную систему для мобильников Magic Cap. Но идея опередила своё время: телекоммуникационные компании не готовы были её принять, и фирма закрылась.

Потом вместе с другими ветеранами Apple Рубин разрабатывал WebTV — некий прообраз будущих Smart TV. В 1997 году их компанию купила Microsoft. Однажды с друзьями программистами во время встречи, затянувшейся до поздней ночи, они решили сделать небольшой моноблок, который стоил бы десять долларов и позволял отсканировать любой объект и тут же найти информацию о нём в интернете. «Такая цифровая губка для привлечения людей на веб-сайты», — объяснял Рубин. Друзья учредили в Пало-Альто компанию Danger, названную в честь робота из старого телешоу Lost in Space, который всё время повторял это слово. К новому девайсу они добавили радиоприёмник и трансмиттер, а потом стали рассказывать инвесторам про свой смартфон с выходом в интернет под названием Sidekick. Начинающий венчурный капиталист Грег Галанос поверил в идею и вложил в проект деньги.

В начале 2002 года Рубин рассказывал о разработке своего Sidekick студентам Стэнфорда. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин по какой-то причине присутствовали на этой лекции. После неё Пейдж осмотрел девайс, увидел, что поиск Google предустановлен там по умолчанию, и сказал: «Круто».

Рождение Android

Весной того же года Пейдж и Брин уже ходили со смартфонами Sidekick, которые могли выходить в интернет везде, где есть связь. Гаджет с маленькой выдвижной клавиатурой стал популярен среди гиков Силиконовой долины. К тому времени из разработчика Рубин стал руководителем проекта. «Пришлось переключить мозги», — признавался он. Уже тогда он придумал бизнес-модель, позволяющую помирить производителей девайсов и программного обеспечения. Но продажи гаджетов всё равно были невелики. Через три года Danger сменила директора, и Рубин ушёл из компании. Он снова поехал на Кайманы в поисках новых идей и вернулся с проектом мобильной платформы, открытой для всех разработчиков. Для неё он нанял нескольких программистов, а также решил использовать купленный когда-то домен Android.com.

Когда на разработку Рубин потратил все свои сбережения, он позвонил другу Стиву Перлману и сказал: «Я разорён, мне срочно нужны деньги». Тот снял со своего счёта 10 тысяч долларов, приехал в офис Рубина и высыпал ему на стол гору стодолларовых купюр. В общей сложности Перлман одолжил Рубину 100 тысяч долларов, что помогло завершить создание Android. В 2005 году предприниматель стал вести переговоры с разными инвесторами, в частности послал письмо и Ларри Пейджу. В августе того года Google купила Android. Сумма сделки не разглашалась, Рубин и другие разработчики перешли работать в корпорацию.

В середине 2000-х рынок смартфонов развивался бешеными темпами: на рынок вышли BlackBerry и LG, Apple представила свой первый iPhone. Ходили слухи, что свой гаджет готовит и Google. Но вместо этого компания в ноябре 2007 года объявила о создании Open Handset Alliance, консорциума мобильных разработчиков, поддерживающих открытое ПО. В тот же день она представила операционную систему Android, которую, в отличие от iOS, мог бы использовать любой производитель девайсов. Первым её внедрила компания HTC. Но хитом продаж её смартфон не стал: в те годы все следили за новинками от Apple, устройства на Android воспринимались лишь как дешёвая замена творениям Стива Джобса.

Захват рынка

К 2009 году у команды Рубина не было по-настоящему большого хита продаж. Тогда в Google обратился замдиректора Motorola Джа Санджай, который предложил вместе удивить мир. Через год на рынок вышел Droid, который работал быстрее моделей Apple и имел больше дополнительных функций. Новый гаджет сделал Motorola снова прибыльной и потеснил на рынке iPhone. Вскоре на рынок вышел Nexus от HTC и другие гаджеты, которые пользователи приняли с большим энтузиазмом. Каждый день они активировали 300 устройств на Android, в то время как у iPhone, iPad, и iPod было в общей сложности по 275 тысяч активаций. И с тех пор доля Android росла (спад наблюдался лишь в четвёртом квартале прошлого года).

В отличие от Apple, которая сама делала устройства, разрабатывала операционную систему, контролировала производителей приложений, не позволяя конкурентам продавать свою продукцию в App Store, Google заявляла об открытости и свободе. Она бесплатно предоставляла Android производителям гаджетов (хотя для доступа в магазин приложений нужно было предоставить корпорации смартфон для тестирования). Разработчики не предоставляли свои приложения для предварительного одобрения — компания удаляла их только по жалобам пользователей. При этом Рубин вставлял во все гаджеты поиск Google по умолчанию.

У Android постоянно появлялись обновления, которые носили названия сладостей: Cupcake, Donut, Eclair, Gingerbread, Ice Cream Sandwich, KitKat и другие. Они пришлись по вкусу разработчикам, и в 2013 году было активировано более миллиарда устройств на Android, пользователи которых скачали более 25 миллиардов приложений.

Уход основателя

К тому времени Энди Рубин перестал руководить проектом. Его место занял Санджай Пичаи, а сам Рубин перешёл в подразделение, разрабатывающее его любимых роботов. Но прошлой осенью он уволился, чтобы запустить инкубатор для стартапов в области конструирования гаджетов. «Мне нравится заниматься вещами, которые интересуют большое количество людей», — говорил Рубин. Его Android изменил мир мобильных устройств — возможно, и новое дело станет таким же удачным.

Тем временем созданная им операционная система развивается дальше. Недавно стало известно о том, что Google собирается предложить пользователям Android инструменты для работы. Даже те компании, у кого нет почты или календаря Google, смогут пользоваться сервисами компании со своего смартфона. При этом они будут совместимы с тем же Google.Docs. О заинтересованности в этом проекте уже заявили Samsung, HTC, Motorola, Adobe, Sony, Cisco и BlackBerry. Велика вероятность, что скоро Android станет привычным инструментом не только для общения по телефону, но и для работы.

Источники: The New York Times, The Guardian, Googleblog, Wired, The Verge, РБК

Обложка: Joi Ito