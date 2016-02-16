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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 коктейлей на игристом к бою курантов
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
11 коктейлей на игристом к бою курантов

11 коктейлей на игристом к бою курантов
Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи

Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения

Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения
Главные гастрономические события недели

На «Парке культуры» открылось кафе I Like Grill

В меню представлены мясные блюда на гриле

На «Парке культуры» открылось кафе I Like Grill

Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill

В центре ресторана поставят открытую жаровню диаметром три метра

Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill