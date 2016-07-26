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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Активиста Константина Котова арестовали по «дадинской статье» после митинга 10 августа (обновлено)

Наказание по ней предусматривает максимум до пяти лет лишения свободы

Активиста Константина Котова арестовали по «дадинской статье» после митинга 10 августа (обновлено)

Дом закрытых дверей: Что происходит в московских спецприемниках
Дом закрытых дверей: Что происходит в московских спецприемниках Порядки учреждения, куда попадают за митинги, твиты и езду в пьяном виде
Дом закрытых дверей: Что происходит в московских спецприемниках

Дом закрытых дверей: Что происходит в московских спецприемниках
Порядки учреждения, куда попадают за митинги, твиты и езду в пьяном виде

Петербургский парламент отклонил проект «закона Ильдара Дадина»

Партия «Яблоко» предложила информировать родственников заключенных об их местонахождении

Петербургский парламент отклонил проект «закона Ильдара Дадина»

Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»

На него составили протокол

Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»

Увольнение PR-директора «Мегафона», финал дела об убийстве Немцова и доставка из «Макдоналдса»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Увольнение PR-директора «Мегафона», финал дела об убийстве Немцова и доставка из «Макдоналдса»

Дадин проиграл суд против ФСИН

Защита Дадина собирается обжаловать решение

Дадин проиграл суд против ФСИН

Минюст не планирует менять статью о неоднократных нарушениях на митингах

Ранее Конституционный суд призвал внести изменения в Уголовный кодекс

Минюст не планирует менять статью о неоднократных нарушениях на митингах

Дадин подал в суд на ФСИН, СК и Генпрокуратуру

Из-за того, что видеозаписи с ним из колонии оказались в распоряжении РЕН ТВ

Дадин подал в суд на ФСИН, СК и Генпрокуратуру

Правительство выступило против отмены статьи о неоднократных нарушениях на митингах

Чиновники сослались на то, что Конституционный суд попросил лишь доработать текст

Правительство выступило против отмены статьи о неоднократных нарушениях на митингах

Дадин потребовал от России 5 миллионов рублей

Во столько он оценил компенсацию за свое незаконное уголовное преследование

Дадин потребовал от России 5 миллионов рублей

СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина

Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова

СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина

Министерству юстиции поручили изменить уголовную статью о митингах

После дела Дадина в Госдуме заявили, что закон требует корректировки

Министерству юстиции поручили изменить уголовную статью о митингах

Дадин подал заявление в СК после задержания у здания ФСИН

Утверждается, что задержание проводилось без надлежащих оснований

Дадин подал заявление в СК после задержания у здания ФСИН

Дадина задержали за пикет у здания ФСИН в Москве (обновлено)

Он призывал отправить в отставку главу управления ФСИН по Карелии

Дадина задержали за пикет у здания ФСИН в Москве (обновлено)

Ильдар Дадин решил добиться компенсации за приговор

Он также будет требовать реабилитацию

Ильдар Дадин решил добиться компенсации за приговор

Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии

Активиста освободили на четвертый день после отмены приговора Верховным судом

Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии

Генпрокуратура снова проведет проверку по делу о пытках Дадина

Отказ следователей возбудить уголовное дело отменили

Генпрокуратура снова проведет проверку по делу о пытках Дадина

Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Ранее освободить активиста попросила Генпрокуратура

Верховный суд освободил Ильдара Дадина

Генпрокуратура попросила суд освободить Ильдара Дадина

Дело против активиста просят закрыть и освободить его из колонии

Генпрокуратура попросила суд освободить Ильдара Дадина

Минюст и Госдума отказались править статью о повторных нарушениях на митингах

Они хотят, чтобы этим занялось правительство

Минюст и Госдума отказались править статью о повторных нарушениях на митингах

Защита Дадина попросила Верховный суд пересмотреть его дело

Одновременно с этим адвокат ходатайствовала о немедленном освобождении оппозиционера из-под стражи

Защита Дадина попросила Верховный суд пересмотреть его дело

У здания Конституционного суда задержали правозащитника Динара Идрисова

Сегодня КС огласил решение по делу Ильдара Дадина

У здания Конституционного суда задержали правозащитника Динара Идрисова

Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Ильдару Дадину

Также суд предложил внести изменения в статью о неоднократных нарушениях на митингах

Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Ильдару Дадину

КС признал законным уголовное наказание за повторные нарушения на митингах

Председатель суда напомнил, что в УК РФ уже есть и другие статьи, которые предусматривают ответственность за повторные административные правонарушения

КС признал законным уголовное наказание за повторные нарушения на митингах

Прокуратура начала проверку деятельности ФСИН

Проверка проводится по поручению Путина

Прокуратура начала проверку деятельности ФСИН

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье

Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию

Жену Ильдара Дадина задержали у здания Конституционного суда

Полицейские задержали супругу оппозиционера за переход дороги в неположенном месте

Жену Ильдара Дадина задержали у здания Конституционного суда

Адвокат Дадина — о статье 212.1 Уголовного кодекса

По мнению юристов, в статье прописаны излишне жесткие санкции

Адвокат Дадина — о статье 212.1 Уголовного кодекса

Сторонников Дадина не пустили на заседание Конституционного суда

К зданию суда пришли около 20 активистов

Сторонников Дадина не пустили на заседание Конституционного суда

Суд в Москве рассмотрит иск Дадина на действия ФСИН

Поводом для обращения стал недавний перевод осужденного из карельской колонии в колонию в Алтайском крае

Суд в Москве рассмотрит иск Дадина на действия ФСИН

Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

По его мнению, оставшимся в Сегеже заключенным угрожает опасность

Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию

ФСИН запретил Дадину свидания с родственниками до мая

Ранее Дадина перевели из колонии в Карелии, где он жаловался на побои, в ИК-5 Алтайского края

ФСИН запретил Дадину свидания с родственниками до мая

Глава СКР поручил проверить отказ возбудить дело о пытках Дадина

Проверка контролируется лично Бастрыкиным

Глава СКР поручил проверить отказ возбудить дело о пытках Дадина

Дадин нашелся в колонии на Алтае

О его местонахождении не сообщалось 37 дней

Дадин нашелся в колонии на Алтае

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Дадина

Об отказе сообщили в пресс-службе суда

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Дадина

ФСИН объяснила перевод Дадина в другую колонию

Куда именно этапировали заключенного, до сих пор не уточняется

ФСИН объяснила перевод Дадина в другую колонию

Ильдара Дадина этапировали в Вологду

Затем его, скорее всего, направили в Киров

Ильдара Дадина этапировали в Вологду

СК отказался отдавать представителю Дадина в ЕСПЧ результаты проверки по заявлению о пытках

Ранее Дадин был этапирован в «неизвестном направлении»

СК отказался отдавать представителю Дадина в ЕСПЧ результаты проверки по заявлению о пытках

Дадин этапирован из Карелии «в неизвестном направлении» (обновлено)

О новом местонахождении сообщат только родственникам

Дадин этапирован из Карелии «в неизвестном направлении» (обновлено)

Против Дадина хотят возбудить два новых дела

Одно заявление собирается подать сокамерник заключенного, а второе — ФСИН

Против Дадина хотят возбудить два новых дела

СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии

Доследственная проверка по этой жалобе завершена

СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии

Дадина посадили в одиночную камеру на полгода

Об этом сообщила его жена

Дадина посадили в одиночную камеру на полгода

Замдиректора ФСИН — об «артистизме» Дадина

Представитель ведомства назвал пожаловавшегося на пытки в колонии активиста талантливым имитатором

Замдиректора ФСИН — об «артистизме» Дадина

Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина

Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»

Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина

ФСИН обвинила Дадина в драке с сокамерником

По словам УФСИН по республике Карелии, у Дадина произошел конфликт с сокамерником на бытовой почве

ФСИН обвинила Дадина в драке с сокамерником

Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии

Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»

Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии

Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии

Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось

Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии

Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию

По ее мнению, к человеку, сделавшему столь резонансные заявления, всегда будет неоднозначное отношение

Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде

Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)

Во ФСИН заявили о проигнорировавших приглашение к Дадину правозащитниках

По словам замглавы ведомства, на встрече с Дадиным были только представители ОНК Карелии и уполномоченный по правам человека

Во ФСИН заявили о проигнорировавших приглашение к Дадину правозащитниках

СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)

Уточняется, что семья экс-начальника была взята под охрану из-за начавшейся «травли»

СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)

Врачи карельской колонии обвинили Дадина в симуляции припадка

Заключенному стало плохо во время посещения его членами Общественной наблюдательной комиссии

Врачи карельской колонии обвинили Дадина в симуляции припадка

Врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у Ильдара Дадина

Ранее активист пожаловался на избиения и пытки

Врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у Ильдара Дадина

ФСИН пообещала допустить к Дадину независимых медэкспертов

В службе заверили, что состав комиссии сформируют по рекомендациям правозащитников

ФСИН пообещала допустить к Дадину независимых медэкспертов

У здания ФСИН проходит пикет в поддержку Ильдара Дадина

Ранее заключенный заявил о пытках в колонии

У здания ФСИН проходит пикет в поддержку Ильдара Дадина

СК проверит информацию о пытках в карельской колонии

Ранее об истязаниях и угрозах убийством в ИК-7 сообщил находящийся там активист Ильдар Дадин

СК проверит информацию о пытках в карельской колонии

Песков пообещал доложить Путину о письме Дадина про пытки в колонии

Пресс-секретарь президента согласился, что этот случай заслуживает самого пристального внимания

Песков пообещал доложить Путину о письме Дадина про пытки в колонии

ФСИН — о применении силы к осужденному Ильдару Дадину (обновлено)

В заявлении ведомства речь идет о случае, произошедшем 11 сентября

ФСИН — о применении силы к осужденному Ильдару Дадину (обновлено)

Осужденный за нарушения на митингах Дадин пожаловался на пытки в колонии

Он предупредил, что администрация исправительного учреждения угрожает ему убийством

Осужденный за нарушения на митингах Дадин пожаловался на пытки в колонии

Осуждённый оппозиционер Ильдар Дадин стал свидетелем в деле об экстремизме

Другой оппозиционный активист Василий Недопекин задержан полицией у себя в квартире

Осуждённый оппозиционер Ильдар Дадин стал свидетелем в деле об экстремизме

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