Активиста Константина Котова арестовали по «дадинской статье» после митинга 10 августа (обновлено)
Наказание по ней предусматривает максимум до пяти лет лишения свободы
Дом закрытых дверей: Что происходит в московских спецприемниках Порядки учреждения, куда попадают за митинги, твиты и езду в пьяном виде
Петербургский парламент отклонил проект «закона Ильдара Дадина»
Партия «Яблоко» предложила информировать родственников заключенных об их местонахождении
Дадину пригрозили штрафом за лозунги на заседании суда по «делу 26 марта»
На него составили протокол
Увольнение PR-директора «Мегафона», финал дела об убийстве Немцова и доставка из «Макдоналдса»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Минюст не планирует менять статью о неоднократных нарушениях на митингах
Ранее Конституционный суд призвал внести изменения в Уголовный кодекс
Дадин подал в суд на ФСИН, СК и Генпрокуратуру
Из-за того, что видеозаписи с ним из колонии оказались в распоряжении РЕН ТВ
Правительство выступило против отмены статьи о неоднократных нарушениях на митингах
Чиновники сослались на то, что Конституционный суд попросил лишь доработать текст
Дадин потребовал от России 5 миллионов рублей
Во столько он оценил компенсацию за свое незаконное уголовное преследование
СПЧ признал пропагандой сюжеты телеканала РЕН ТВ про Ильдара Дадина
Пожаловалась на РЕН ТВ координатор правозащитного проекта движения «Открытая Россия» Мария Баронова
Министерству юстиции поручили изменить уголовную статью о митингах
После дела Дадина в Госдуме заявили, что закон требует корректировки
Дадин подал заявление в СК после задержания у здания ФСИН
Утверждается, что задержание проводилось без надлежащих оснований
Дадина задержали за пикет у здания ФСИН в Москве (обновлено)
Он призывал отправить в отставку главу управления ФСИН по Карелии
Ильдар Дадин вышел на свободу из колонии
Активиста освободили на четвертый день после отмены приговора Верховным судом
Генпрокуратура снова проведет проверку по делу о пытках Дадина
Отказ следователей возбудить уголовное дело отменили
Генпрокуратура попросила суд освободить Ильдара Дадина
Дело против активиста просят закрыть и освободить его из колонии
Минюст и Госдума отказались править статью о повторных нарушениях на митингах
Они хотят, чтобы этим занялось правительство
Защита Дадина попросила Верховный суд пересмотреть его дело
Одновременно с этим адвокат ходатайствовала о немедленном освобождении оппозиционера из-под стражи
У здания Конституционного суда задержали правозащитника Динара Идрисова
Сегодня КС огласил решение по делу Ильдара Дадина
Конституционный суд потребовал пересмотреть приговор Ильдару Дадину
Также суд предложил внести изменения в статью о неоднократных нарушениях на митингах
КС признал законным уголовное наказание за повторные нарушения на митингах
Председатель суда напомнил, что в УК РФ уже есть и другие статьи, которые предусматривают ответственность за повторные административные правонарушения
Дадин попросил суд о переводе в подмосковную колонию
Активист просит разрешения отбывать наказание ближе к своей семье
Жену Ильдара Дадина задержали у здания Конституционного суда
Полицейские задержали супругу оппозиционера за переход дороги в неположенном месте
Адвокат Дадина — о статье 212.1 Уголовного кодекса
По мнению юристов, в статье прописаны излишне жесткие санкции
Сторонников Дадина не пустили на заседание Конституционного суда
К зданию суда пришли около 20 активистов
Суд в Москве рассмотрит иск Дадина на действия ФСИН
Поводом для обращения стал недавний перевод осужденного из карельской колонии в колонию в Алтайском крае
Дадин попросил перевести его обратно в карельскую колонию
По его мнению, оставшимся в Сегеже заключенным угрожает опасность
ФСИН запретил Дадину свидания с родственниками до мая
Ранее Дадина перевели из колонии в Карелии, где он жаловался на побои, в ИК-5 Алтайского края
Глава СКР поручил проверить отказ возбудить дело о пытках Дадина
Проверка контролируется лично Бастрыкиным
ФСИН объяснила перевод Дадина в другую колонию
Куда именно этапировали заключенного, до сих пор не уточняется
СК отказался отдавать представителю Дадина в ЕСПЧ результаты проверки по заявлению о пытках
Ранее Дадин был этапирован в «неизвестном направлении»
Дадин этапирован из Карелии «в неизвестном направлении» (обновлено)
О новом местонахождении сообщат только родственникам
Против Дадина хотят возбудить два новых дела
Одно заявление собирается подать сокамерник заключенного, а второе — ФСИН
СК не нашел подтверждений словам Дадина о пытках в колонии
Доследственная проверка по этой жалобе завершена
Замдиректора ФСИН — об «артистизме» Дадина
Представитель ведомства назвал пожаловавшегося на пытки в колонии активиста талантливым имитатором
Европарламент потребовал немедленно освободить Дадина
Европарламент потребовал также освободить всех «осужденных за реализацию своего права на свободу слова»
ФСИН обвинила Дадина в драке с сокамерником
По словам УФСИН по республике Карелии, у Дадина произошел конфликт с сокамерником на бытовой почве
Новый рассказ Ильдара Дадина о происходящем в карельской колонии
Записанное супругой Дадина послание опубликовало интернет-издание «Медуза»
Правозащитники нашли подтверждение словам Дадина о пытках в колонии
Получить записи с камер и документы из личного дела активиста им так и не удалось
Омбудсмен Москалькова — о необходимости перевести Дадина в другую колонию
По ее мнению, к человеку, сделавшему столь резонансные заявления, всегда будет неоднозначное отношение
Дадин объяснил отсутствие следов побоев на теле (обновлено)
По словам активиста, следов нет, так как его били в одежде
Во ФСИН заявили о проигнорировавших приглашение к Дадину правозащитниках
По словам замглавы ведомства, на встрече с Дадиным были только представители ОНК Карелии и уполномоченный по правам человека
СМИ сообщили о смене начальника колонии после жалобы Дадина на пытки (обновлено)
Уточняется, что семья экс-начальника была взята под охрану из-за начавшейся «травли»
Врачи карельской колонии обвинили Дадина в симуляции припадка
Заключенному стало плохо во время посещения его членами Общественной наблюдательной комиссии
Врачебная комиссия не обнаружила следов побоев у Ильдара Дадина
Ранее активист пожаловался на избиения и пытки
ФСИН пообещала допустить к Дадину независимых медэкспертов
В службе заверили, что состав комиссии сформируют по рекомендациям правозащитников
У здания ФСИН проходит пикет в поддержку Ильдара Дадина
Ранее заключенный заявил о пытках в колонии
СК проверит информацию о пытках в карельской колонии
Ранее об истязаниях и угрозах убийством в ИК-7 сообщил находящийся там активист Ильдар Дадин
Песков пообещал доложить Путину о письме Дадина про пытки в колонии
Пресс-секретарь президента согласился, что этот случай заслуживает самого пристального внимания
ФСИН — о применении силы к осужденному Ильдару Дадину (обновлено)
В заявлении ведомства речь идет о случае, произошедшем 11 сентября
Осужденный за нарушения на митингах Дадин пожаловался на пытки в колонии
Он предупредил, что администрация исправительного учреждения угрожает ему убийством
Осуждённый оппозиционер Ильдар Дадин стал свидетелем в деле об экстремизме
Другой оппозиционный активист Василий Недопекин задержан полицией у себя в квартире