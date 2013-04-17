Ход Дурова: 5 сценариев будущего «ВКонтакте» и других проектов её создателя Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов рассказывает, что случится с соцсетью №1 в России и её взбалмошным основателем, и оценивает вероятность каждой версии.