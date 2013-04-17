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Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова
Истории
Как «ВКонтакте» прожил год без ДуроваThe Village выяснил, что произошло с крупнейшей социальной сетью России за год с момента ухода её основателя
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Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова
Истории

Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова The Village выяснил, что произошло с крупнейшей социальной сетью России за год с момента ухода её основателя

Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова»

Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.

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Новости

Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова» Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.

Новости

Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте»

Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения

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Новости

Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте» Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения

Новости

Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже

В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе

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Новости

Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе

Новости

UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд

Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку

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Новости

UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку

Новости

Акционер «ВКонтакте» стал совладельцем цинкового завода

Намерен ли он принимать участие в управлении предприятием, пока что не уточняется

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Новости

Акционер «ВКонтакте» стал совладельцем цинкового завода Намерен ли он принимать участие в управлении предприятием, пока что не уточняется

Новости

Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин

H&F удалось узнать подробности сделки

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Новости

Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин H&F удалось узнать подробности сделки

Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль
Истории
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контрольГлавный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
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Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль
Истории

Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.

Новости

Илья Щербович и Максим Ноготков успели вывести деньги с Кипра

Всего россияне вывели 3,6 млрд евро

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Новости

Илья Щербович и Максим Ноготков успели вывести деньги с Кипра Всего россияне вывели 3,6 млрд евро

Новости

Новый акционер «ВКонтакте» поднял вопросы монетизации и нелегального контента

Илья Щербович обещает оставить Павла Дурова на посту гендиректора соцсети

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Новости

Новый акционер «ВКонтакте» поднял вопросы монетизации и нелегального контента Илья Щербович обещает оставить Павла Дурова на посту гендиректора соцсети

Новости

Новый акционер «ВКонтакте» призывает Павла Дурова сделать заявление о ДТП

Если он не участвовал в ДТП, то ему нечего опасаться, считает он

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Новости

Новый акционер «ВКонтакте» призывает Павла Дурова сделать заявление о ДТП Если он не участвовал в ДТП, то ему нечего опасаться, считает он

Ход Дурова: 5 сценариев будущего «ВКонтакте» и других проектов её создателя
Эксперимент
Ход Дурова: 5 сценариев будущего «ВКонтакте» и других проектов её создателяГлавный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов рассказывает, что случится с соцсетью №1 в России и её взбалмошным основателем, и оценивает вероятность каждой версии.
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Ход Дурова: 5 сценариев будущего «ВКонтакте» и других проектов её создателя
Эксперимент

Ход Дурова: 5 сценариев будущего «ВКонтакте» и других проектов её создателя Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов рассказывает, что случится с соцсетью №1 в России и её взбалмошным основателем, и оценивает вероятность каждой версии.

Илья Щербович (UCP) о Павле Дурове и сделке с «ВКонтакте»
Hopes & Fears
Илья Щербович (UCP) о Павле Дурове и сделке с «ВКонтакте»Главный партнёр инвесткомпании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович прокомментировал H&F ситуацию вокруг крупнейшей соцсети, совладельцем которой стал вчера.
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Илья Щербович (UCP) о Павле Дурове и сделке с «ВКонтакте»
Hopes & Fears

Илья Щербович (UCP) о Павле Дурове и сделке с «ВКонтакте» Главный партнёр инвесткомпании United Capital Partners (UCP) Илья Щербович прокомментировал H&F ситуацию вокруг крупнейшей соцсети, совладельцем которой стал вчера.

Новости

Инвестбанкир Илья Щербович купил 48% «ВКонтакте» в преддверии совета директоров компании

Павел Дуров не знал о готовящейся сделке

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Новости

Инвестбанкир Илья Щербович купил 48% «ВКонтакте» в преддверии совета директоров компании Павел Дуров не знал о готовящейся сделке