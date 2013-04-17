Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова The Village выяснил, что произошло с крупнейшей социальной сетью России за год с момента ухода её основателя
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова»
Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.
Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова» Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.
Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте»
Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения
Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте» Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения
Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже
В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе
Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе
UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд
Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку
UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку
Акционер «ВКонтакте» стал совладельцем цинкового завода
Намерен ли он принимать участие в управлении предприятием, пока что не уточняется
Акционер «ВКонтакте» стал совладельцем цинкового завода Намерен ли он принимать участие в управлении предприятием, пока что не уточняется
Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин
H&F удалось узнать подробности сделки
Продажу 48% акций «ВКонтакте» фонду UCP курировал Игорь Сечин H&F удалось узнать подробности сделки
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Илья Щербович и Максим Ноготков успели вывести деньги с Кипра
Всего россияне вывели 3,6 млрд евро
Илья Щербович и Максим Ноготков успели вывести деньги с Кипра Всего россияне вывели 3,6 млрд евро
Новый акционер «ВКонтакте» поднял вопросы монетизации и нелегального контента
Илья Щербович обещает оставить Павла Дурова на посту гендиректора соцсети
Новый акционер «ВКонтакте» поднял вопросы монетизации и нелегального контента Илья Щербович обещает оставить Павла Дурова на посту гендиректора соцсети
Новый акционер «ВКонтакте» призывает Павла Дурова сделать заявление о ДТП
Если он не участвовал в ДТП, то ему нечего опасаться, считает он