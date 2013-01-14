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Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом

30 % продавцов не сдают декларации, что затрудняет учет продаж

Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом
30 % продавцов не сдают декларации, что затрудняет учет продаж

Кому правительство хочет помочь в кризис
Кому правительство хочет помочь в кризис Сегодня российское правительство обнародовало план борьбы с кризисом. The Village узнал, кому стоит рассчитывать на помощь
Кому правительство хочет помочь в кризис

Кому правительство хочет помочь в кризис
Сегодня российское правительство обнародовало план борьбы с кризисом. The Village узнал, кому стоит рассчитывать на помощь

Уменьшение страховых взносов для предпринимателей отложили до 2014 года

Вопреки позиции народного фронта законопроект о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей был согласован в версии, одобренной Минтрудом

Уменьшение страховых взносов для предпринимателей отложили до 2014 года
Вопреки позиции народного фронта законопроект о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей был согласован в версии, одобренной Минтрудом

Малые компании получают каждый четвёртый кредитный рубль российских банков

По итогам года их объём может достичь 7 трлн рублей

Малые компании получают каждый четвёртый кредитный рубль российских банков
По итогам года их объём может достичь 7 трлн рублей