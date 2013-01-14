Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом
30 % продавцов не сдают декларации, что затрудняет учет продаж
Запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом 30 % продавцов не сдают декларации, что затрудняет учет продаж
Кому правительство хочет помочь в кризис Сегодня российское правительство обнародовало план борьбы с кризисом. The Village узнал, кому стоит рассчитывать на помощь
Кому правительство хочет помочь в кризис Сегодня российское правительство обнародовало план борьбы с кризисом. The Village узнал, кому стоит рассчитывать на помощь
Уменьшение страховых взносов для предпринимателей отложили до 2014 года
Вопреки позиции народного фронта законопроект о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей был согласован в версии, одобренной Минтрудом