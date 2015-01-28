Сегодня правительство обнародовало план мер поддержки экономики в 2015 году. Они призваны стабилизировать рынок труда и финансовое положение предприятий, снизить инфляцию и смягчить последствия роста цен для населения. В некоторых случаях кабинет министров предлагает лишь разработать план поддержки, в других — называет конкретные суммы, которые могут быть выделены на борьбу с кризисом. Кроме того, план предусматривает снятие ряда ограничений для предпринимателей. Он также устанавливает сроки принятия документов, необходимых для реализации идей. В сообщении правительства говорится, что перечень мер будет пополняться. The Village прочитал документ и выяснил, на какую помощь могут надеяться россияне.

Как помогут предпринимателям

Помимо грантов на инновационные проекты (2 миллиарда рублей) и расширение поддержки инновационного бизнеса (3 миллиарда), небольшие компании могут рассчитывать на снижение числа внеплановых антимонопольных проверок. Число оснований для них планируется снизить и предоставить иммунитет от ФАС малому бизнесу, который не может доминировать на рынке.

Кроме того, планируется увеличение в два раза предельных значений выручки для отнесения компании к категории среднего и малого бизнеса: микропредприятиями будут называть компании, которые зарабатывают до 120 миллионов рублей в год, малыми — до 800 миллионов рублей, средними — до 2 миллиардов рублей. Число видов деятельности, которые можно вести на патенте, хотят расширить.

Региональным властям предполагается дать право снижать ставку налога по упрощённой системе с 6 % до 1 %, «вменёнку» — с 15 % до 7,5 %, а также повышать предел доходов для индивидуальных предпринимателей с 500 000 рублей до миллиона в год.

Для самозанятых людей, то есть фрилансеров, хотят ввести особый патентный налоговый режим. А индивидуальным предпринимателям, которые начинают бизнес в сфере бытовых услуг и производства, дать двухлетние налоговые каникулы.

Как помогут банкам

План правительства предполагает докапитализацию Агентства по страхованию вкладов на триллион рублей и Росэксимбанка — на миллиард. Из средств фонда национального благосостояния планируется выделить 250 миллиардов рублей на докапитализацию банков, которые кредитуют инфраструктурные проекты. Ещё 300 миллиардов рублей из фонда дадут ВЭБу.

При этом правительство хочет увеличить объём гарантий по кредитам предприятиям и выделить субсидии на них: на это хотят потратить более 200 миллиардов.

Как помогут заводам

Для крупных предприятий правительство предусмотрело возможность компенсации расходов на покупку импортных комплектующих, которые выросли из-за девальвации рубля. Кабинет Медведева хочет упростить процесс предоставления гарантий экспортёрам и процедуру экспорта товаров, которые не запретили к вывозу из России.

Промышленным предприятиям также могут дать двухлетние каникулы на страхование ответственности владельца опасных производственных объектов.

Как помогут людям

На стимулирование занятости (в том числе переобучение безработных и общественные работы) регионам планируется дать 52,2 миллиарда рублей субвенций. На пособия по безработице им выделят ещё 30 миллиардов.

Предполагается возможность единовременной выплаты 20 000 рублей из средств материнского капитала и выделение 188 миллиардов на индексацию пенсий.

Правительство хочет помогать ипотечным заёмщикам в трудной ситуации и стимулировать выдачу кредитов на покупку жилья эконом-класса. Правда, меры поддержки пока неизвестны.