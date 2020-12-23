23 декабря 2020
«Ингосстрах» и Большой театр запустили программу для молодых танцоров. Победители постажируются в труппе
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве
В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
Страховые компании начали работать по каско через мобильные приложения
Некоторые из них запустили видеозвонки для осмотра автомобилей
После урагана в Москве в страховые компании обратились более 860 человек
В компании «Ингосстрах» на данный момент зафиксировали ущерб на 4 миллиона рублей
Решение свыше: Проверьте свою интуицию и везение в жизненных ситуациях Интерактивная игра, в которой нужно угадать ответы предыдущего читателя
Решение свыше: Проверьте свою интуицию и везение в жизненных ситуациях Интерактивная игра, в которой нужно угадать ответы предыдущего читателя
Семьи жертв крушения А321 подали в суд на «Когалымавиа» и «Ингосстрах»
Они хотят получить дополнительные компенсации, суммы по которым рассчитываются только через суд