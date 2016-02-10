Спецпроекты
ПРОМО
Тест: Насколько вы разбираетесь в балете? И знаете ли, кто танцевал даже со сломанной ногой?
Новости
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве
В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
Новости
Крупные страховщики подняли цены на полисы ОСАГО в Москве В большинстве компаний базовая ставка теперь составляет 4 118 рублей
Спецпроекты
ПРОМО
Как вести себя при переломе, грабеже и других неприятностях И почему не всегда стоит полагаться только на себя
Новости
Страховые компании начали работать по каско через мобильные приложения
Некоторые из них запустили видеозвонки для осмотра автомобилей
Новости
Страховые компании начали работать по каско через мобильные приложения Некоторые из них запустили видеозвонки для осмотра автомобилей
Новости
После урагана в Москве в страховые компании обратились более 860 человек
В компании «Ингосстрах» на данный момент зафиксировали ущерб на 4 миллиона рублей
Новости
После урагана в Москве в страховые компании обратились более 860 человек В компании «Ингосстрах» на данный момент зафиксировали ущерб на 4 миллиона рублей
Спецпроекты
Решение свыше: Проверьте свою интуицию и везение в жизненных ситуацияхИнтерактивная игра, в которой нужно угадать ответы предыдущего читателя
Спецпроекты
Решение свыше: Проверьте свою интуицию и везение в жизненных ситуациях Интерактивная игра, в которой нужно угадать ответы предыдущего читателя
Ситуация
Семьи жертв крушения А321 подали в суд на «Когалымавиа» и «Ингосстрах»
Они хотят получить дополнительные компенсации, суммы по которым рассчитываются только через суд
Ситуация