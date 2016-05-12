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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks

«Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки

Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks

Для российских госсайтов разработают единый дизайн

Таким образом власти страны хотят улучшить взаимодействие с гражданами

Для российских госсайтов разработают единый дизайн

«Мегафон» и «Вымпелком» захотели создать мессенджер для чиновников

В общей сложности на конкурс Института развития интернета заявились 34 разработчика

«Мегафон» и «Вымпелком» захотели создать мессенджер для чиновников

«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер

Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»

«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер

В России проведут массовую проверку дипломных работ на плагиат

Эксперты хотят проверить все дипломы выпускников, чтобы оценить эффективность работы вузов

В России проведут массовую проверку дипломных работ на плагиат

Регулировать работу новостных сайтов без лицензии СМИ

Профсоюз журналистов уже осудил Институт развития интернета за подобные инициативы

Регулировать работу новостных сайтов без лицензии СМИ