Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks
«Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
Для российских госсайтов разработают единый дизайн
Таким образом власти страны хотят улучшить взаимодействие с гражданами
«Мегафон» и «Вымпелком» захотели создать мессенджер для чиновников
В общей сложности на конкурс Института развития интернета заявились 34 разработчика
«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер
Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»
В России проведут массовую проверку дипломных работ на плагиат
Эксперты хотят проверить все дипломы выпускников, чтобы оценить эффективность работы вузов
Регулировать работу новостных сайтов без лицензии СМИ
Профсоюз журналистов уже осудил Институт развития интернета за подобные инициативы