Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks
«Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks «Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
Для российских госсайтов разработают единый дизайн
Таким образом власти страны хотят улучшить взаимодействие с гражданами
Для российских госсайтов разработают единый дизайн Таким образом власти страны хотят улучшить взаимодействие с гражданами
«Мегафон» и «Вымпелком» захотели создать мессенджер для чиновников
В общей сложности на конкурс Института развития интернета заявились 34 разработчика
«Мегафон» и «Вымпелком» захотели создать мессенджер для чиновников В общей сложности на конкурс Института развития интернета заявились 34 разработчика
«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер
Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»
«Ростелеком» поможет разработать госмессенджер Рабочая группа ориентируется на решения вроде Slack, Telegram и «Агент@Mail.Ru»
В России проведут массовую проверку дипломных работ на плагиат
Эксперты хотят проверить все дипломы выпускников, чтобы оценить эффективность работы вузов